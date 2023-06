Jürgen Klopp bald Flick-Nachfolger? Berater wird deutlich

Ein 3:3-Unentschieden gegen die Ukraine, eine 0:1-Niederlage gegen Polen und zuletzt die peinliche 0:2-Heimpleite gegen Kolumbien. Der Zustand der deutschen Nationalmannschaft ein Jahr vor Beginn der Heim-Europameisterschaft ist desolat. Es ist wenig überraschend, dass erste Rufe nach einem Trainerwechsel lauter werden. So forderte zuletzt Dietmar Hamann die Entlassung von Hansi Flick. “Schlimmer als im Moment” könne es nicht werden, schimpfte der TV-Experte bei Sky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte der DFB sich tatsächlich dazu entscheiden, die Reißleine zu ziehen, müsste bald ein Nachfolger gefunden werden. In dieser Diskussion fällt seit Jahren zuverlässig der Name von Jürgen Klopp. Der aktuelle Liverpool-Trainer erfreut sich in der deutschen Fan-Kultur großer Beliebtheit. Einem möglichen Job als Bundestrainer schob Klopps Berater Marc Kosicke in der Bild jetzt aber den Riegel vor.

Klopp hat in Liverpool noch einen Vertrag bis 2026

“Jürgen hat einen langfristigen Vertrag beim LFC und der DFB einen Bundestrainer”, so Kosicke. “Von daher ist es für uns gar kein Thema.” Klopp hatte seinen Vertrag in Liverpool erst vor einem Jahr bis 2026 verlängert. Trotz einer krisenbehafteten Premier-League-Saison, in der die “Reds” nur den fünften Platz belegten, gilt Klopps Anstellung bei Liverpool als sicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem enttäuschenden Länderspiel-Dreierpack hatten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler dem 57 Jahre alten Flick das Vertrauen ausgesprochen. Flick selbst hatte auch nach dem 0:2 am Dienstagabend gegen Kolumbien versichert, die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen zu wollen und einen Aufschwung bei den nächsten Länderspielen im Herbst angekündigt. Dann testet das DFB-Team gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September).