Brandt nimmt Flick in Schutz - Watzke vermeidet Bekenntnis

Nationalspieler Julian Brandt hat den unter großem Erfolgsdruck stehenden Bundestrainer Hansi Flick vor dem Länderspiel gegen Japan in Schutz genommen. “Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht es sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube, dass er ganz genau weiß, was er möchte, was er verlangt. Das bringt er so rüber”, sagte der 27 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg.

“Klar, jetzt schaut man auch von außen noch mal genauer drauf”, bemerkte Brandt zum öffentlichen Fokus auf Flick nach zuletzt vier sieglosen Partien und vor dem so wichtigen Start in die Saison mit der Heim-Europameisterschaft.

“Wichtig ist am Ende, was am Samstag und Dienstag passiert und wonach man am Ende bewertet wird”, sagte der 42-malige Nationalspieler Brandt mit Blick auf die Partien gegen WM-Schreck Japan sowie im Anschluss gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund. Die Wolfsburger Arena wird am Samstag (20.45 Uhr/RTL) mit 24 247 Zuschauern ausverkauft sein, wie der DFB mitteilte.

Watzke: Keine Spekulationen um Flick-Zukunft

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke will sich an Spekulationen um die Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer derweil nicht beteiligen. Von der Nationalmannschaft fordert der BVB-Geschäftsführer aber ein klares Zeichen zur sportlichen Wende. “Ja, einen Sieg”, lautete Watzkes klare und knappe Antwort auf die Frage, was er von der DFB-Elf im Testspiel in Wolfsburg erwarte.

Watzke war nach dem WM-Scheitern in Katar 2022 maßgeblich an der Neuaufstellung der Nationalmannschaft mit der Trennung von Geschäftsführer Oliver Bierhoff und dem Festhalten an Flick als Chefcoach beteiligt gewesen. Nach den weiteren Enttäuschungen in diesem Jahr mit nur einem Sieg in fünf Länderspielen gilt das Abschneiden der DFB-Elf in den beiden September-Partien als möglicherweise entscheidend für Flicks Verbleib im Amt neun Monate vor der Heim-EM 2024.

“Man sollte sich im Vorfeld nicht mit Niederlagen beschäftigen, sondern man sollte darauf hoffen, dass man die Spiele gewinnt”, sagte Watzke. Die Zeit für ein klares Bekenntnis sieht er aber momentan offenbar auch nicht. “Sollten die beide schiefgehen, dann sollten sie noch mal fragen, idealerweise aber Bernd Neuendorf als Präsidenten, denn er hat die Hauptverantwortung und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dürfen Sie mich auch noch mal fragen”, sagte der 64-Jährige am Donnerstag am Rande der Generalversammlung der European Club Association in Berlin.