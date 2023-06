DFB-Junioren ziehen alarmierendes Fazit

Literatur

Seit 1997 vergeben das Institut für Literaturwissenschaft und Neue Medien der Kieler Uni und das Literaturhaus in Kiel die Liliencron-Dozentur an namhafte Lyrikerinnen und Lyriker. Darunter Doris Runge, Arne Rautenberg und Peter Licht. Am 3. / 4. Juli spricht nun Ulf Stolterfoht über sein Schreiben.