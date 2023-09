Keine DFB-Nominierung: Was Tuchel jetzt von Goretzka fordert

Die Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick hat viele überrascht. Leon Goretzka wird zum Start in die EM-Saison kein Teil der deutschen Nationalmannschaft sein. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern fehlt im Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund. Goretzka zeigte sich in den sozialen Medien anschließend „extrem enttäuscht“ von der Nicht-Nominierung. „Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen“, schrieb er.

Bayern-Coach Thomas Tuchel äußerte sich am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) zu Goretzkas Gemütslage. „Ich habe gesehen, dass er enttäuscht und auch sauer ist, was ganz normal ist“, sagte Tuchel und knüpfte daran eine Forderung: „Das gilt es jetzt umzuwandeln in Leistung.“ Flicks Entscheidung müsse der 28-Jährige „persönlich hinnehmen“. Es sei „immer ein Signal, mehr zu machen“, meinte Tuchel: „Die Enttäuschung kann nichts anderes sein als ein Ansporn für ihn, um zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspielperiode nur über ihn gehen kann. Ich glaube, so nimmt er das auch an.“

Unter Tuchel hatte Goretzka in der Vorbereitung noch einen schweren Stand. Doch beim deutschen Rekordmeister ließ er in den vergangenen Wochen nicht locker. „Er hat sich auch seinen Platz hier zurück erkämpft seit dem ersten Punktspiel und muss hier schauen, dranzubleiben“, sagte der 50 Jahre alte FCB-Coach.

Das Aufgebot Flicks „müssen wir alle akzeptieren“, meinte Tuchel und stellte klar: „Der Bundestrainer trifft die Entscheidung, die er dann auch verantwortet und für die er seine Gründe hat, da gibt es nichts öffentlich zu kommentieren.“ Aus Tuchels Münchener Mannschaft stehen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leroy Sané im deutschen Aufgebot für den anstehenden Länderspiel-Doppelpack. Der Bundestrainer nominierte auch den zuletzt angeschlagenen, Jamal Musiala, der allerdings erst verspätet anreisen und nur für das Duell mit Frankreich am 12. September zur Verfügung stehen soll.