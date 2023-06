Schweinsteiger sieht Flick als Hauptverantwortlichen für DFB-Krise

Drei Spiele, zwei Niederlagen, ein schmeichelhaftes Last-Minute-Remis: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich beim Länderspiel-Dreierpack zum Saisonabschluss kräftig blamiert. Die hochverdiente 0:2-Niederlage im Testspiel gegen Kolumbien am Dienstagabend markiert einen neuen Tiefpunkt des DFB-Teams unter Bundestrainer Hansi Flick. Für den ehemaligen Nationalmannschafts-Kapitän Bastian Schweinsteiger ist der Coach der Hauptverantwortliche für die Krise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweinsteiger über Flick: „Das muss der Bundestrainer erkennen“

„Ich glaube ganz einfach, dass die Mannschaft mit der Taktik fremdelt“, kritisierte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit der Sportschau. „Das muss der Bundestrainer erkennen und auch verändern, weil in den letzten drei Länderspielen sechs Gegentore – das spricht auch schon wieder eine klare Sprache.“ Flick hatte in den drei Testspielen viel experimentiert und beispielsweise in der Defensive jeweils mit einer Dreierkette begonnen. Nach dem Kolumbien-Spiel gab der Coach selber zu, dass seine Experimente „in die Hose gegangen“ seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Hinblick auf die in weniger als einem Jahr startende WM hatte Schweinsteiger auf weniger Testversuche des Bundestrainers gehofft. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Formation und Taktik einspielen, die wir beim Turnier spielen. Man sieht ja, dass sich die Spieler mit dem System nicht so leicht tun“, so der Ex-Bayern-Star.

Paul Breitner poltert wegen Flick-Experimenten: „Das ist verlorene Zeit“

Unverständnis über die vielen Flick-Experimente zeigte am Mittwoch auch DFB-Legende Paul Breitner: „Wenn ich erkennen muss, dass ich nicht die Menge an Individualisten, Top-Einzelkämpfern und herausragenden Spielern habe, die ein Spiel nach Belieben bestimmen und entscheiden können, dann muss ich so früh wie möglich anfangen, eine Mannschaft zu formen“, betonte Breitner im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz: „Warum probiere ich 20 Spieler aus, von denen ich genau weiß, dass sie niemals in der Startelf des EM-Auftaktspiels stehen werden? Das ist verlorene Zeit! Ich verstehe es nicht.“

DFB-Sportdirektor Völler nimmt Bundestrainer Flick in Schutz: „die ärmste Sau“ Wer rettet die EM? Nach dem WM-Scheitern vermurkst der Bundestrainer auch den Aufbruch zum Heim-Turnier 2024. © Quelle: dpa

Für Schweinsteiger stimmte auch die Einstellung des DFB-Teams nicht: Ja, gut, das kann ja alles noch werden. Aber du musst halt einfach gegen den Ball ekliger sein, defensiv viel besser stehen, damit diese Sicherheit einfach reinkommt“, analysierte der 38 Jahre alte ARD-Experte.

DFB-Team für Schweinsteiger kein Favorit auf den EM-Titel

Die Chancen auf den vierten EM-Titel nach 1972, 1980 und 1996 schätzt der frühere DFB-Kapitän eher gering ein. „Mit dem Titel wird‘s natürlich sehr schwer. Aber eine Mannschaft, die für Deutschland kämpft und alles gibt - das können wir schaffen.“ Und dann müsse man einfach schauen, wie weit es reiche.