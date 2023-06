Nach den Länderspielen befindet sich das DFB-Team sportlich am Tiefpunkt

Konstituierende Sitzung

Trotz anonymer Drohung: Norbert Wienck ist neuer Bürgermeister in Weddelbrook

Der Wahlkampf war emotional, das Wahlergebnis sprach für sich: In Weddelbrook war es Zeit für einen Wechsel im Bürgermeisteramt. Der wurde nun vollzogen, auch wenn ein anonymer Brief die Wahl überschattete: Norbert Wienck (BfW) ist neuer Bürgermeister – sein Vorgänger Stefan Gärnter sein Stellvertreter. So verlief die konstituierende Sitzung.