Ende der Bundestrainer-Suche? DFB lädt für Freitag zu Pressekonferenz ein

Beim DFB scheint sich ein Ende der Bundestrainer-Suche abzuzeichnen. Unter dem Betreff „DFB-Medienhinweis Bundestrainer“ lädt der Verband für diesen Freitag (12 Uhr) zu einer Pressekonferenz ein. Offiziell sollen bei dem Termin die Ergebnisse von Gremiensitzungen vorgestellt werden - ebenfalls am Freitag kommen die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG zu einer regulären Sitzung zusammen. Der Betreff lässt vermuten, dass im Rahmen der Pressekonferenz der Nachfolger des am 10. September freigestellten Bundestrainers Hansi Flick präsentiert werden wird. Die Zustimmung der Gremien ist formal Voraussetzung für die Ernennung eines neuen Bundestrainers.

In den vergangenen Tagen hatte sich Julian Nagelsmann als Top-Kandidat für die Personalie herauskristallisiert. Mit dem 36-Jährigen soll sich der DFB Medienberichten zufolge grundsätzlich einig sein. Demnach soll der im März dieses Jahres beim FC Bayern von Thomas Tuchel abgelöste Nagelsmann die Nationalmannschaft zunächst bis einschließlich der Heim-EM im Sommer 2024 übernehmen.

Flick hatte seinen Posten nach der 1:4-Niederlage gegen Japan in Wolfsburg am 9. September abgeben müssen. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge unter der Regie des 58-Jährigen, der 2021 vom FC Bayern zum DFB zurückgekehrt war. Beim 2:1-Erfolg gegen Frankreich in Dortmund drei Tage nach der Pleite gegen Japan betreute DFB-Sportdirektor Rudi Völler das Nationalteam interimsmäßig.

Unter seinem Vorgänger Joachim Löw war Flick jahrelang Assistent, gemeinsam führten sie die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum vierten Weltmeistertitel. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres war es Flick nicht gelungen, eine nachhaltige Trendwende herbeizuführen.