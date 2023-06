DFB-Manager spricht nach „Super-GAU“ Klartext: “Schleunigst hinsetzen“

Die Pleite gegen England und das feststehende Vorrunden-Aus gegen England war nicht einmal eine Stunde her, da hatte Joti Chatzialexiou schon eine knallharte Analyse parat. Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zögerte nicht, klare Worte für das Scheitern zu finden. Es sei ein „Super-GAU“, sagte der 47-Jährige in den Katakomben der Arena in Batumi. In der georgischen Küstenstadt am Schwarzen Meer hatte das Team von Trainer Antonio Di Salvo zuvor beim 0:2 eine Lehrstunde vom souveränen Gruppensieger erhalten, der noch acht Stammkräfte geschont hatte. „Da müssen wir uns schleunigst hinsetzen und an gewissen Themen in der Nachwuchsarbeit arbeiten. Da liegt noch viel Arbeit vor uns, um den Anschluss an die Weltspitze definitiv nicht zu verpassen“, wurde Chatzialexiou deutlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chatzialexiou: DFB-Team hat sich „ein bisschen ergeben“

Von den Top-Nationen ist der deutsche Fußball, in der A-Nationalmannschaft genau wie im ältesten Nachwuchsbereich, derzeit weit entfernt. Die U19 etwa hatte sich zum vierten Mal in Folge erst gar nicht für die EM qualifiziert. Der Titel der U17 wirkt wie ein Ausrutscher nach oben. Chatzialexious Bilanz des Auftritts der U21 beim Turnier in Georgien und Rumänien fiel äußerst ernüchternd aus. Gegen die Engländer habe das Team sich „ein bisschen ergeben. Traurig, aber am Ende hochverdient, dass wir hier als Tabellenletzter ausscheiden“. Damit ist auch das Minimalziel Olympiaqualifikation, mit dem der Titelverteidiger angetreten ist, verpasst worden. Gegen die Außenseiter Israel (1:1) und Tschechien (1:2) reichte es nur zu einem Punkt. Die Israelis stehen als Zweiter nun im Viertelfinale, dort treffen sie auf den überraschend weitergekommenen Gastgeber Georgien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als Fußball-Nation musst du anders auftreten“, machte der DFB-Funktionär deutlich und fügte an: „Schlussendlich sind wir da, wo wir sind, und das ist die Realität“. Er sicherte Di Salvo nach dessen erstem Turnier als Hauptverantwortlicher für die U21 aber umgehend zu: „Eine Trainer-Diskussion wird es nicht geben, weil wir Toni das Vertrauen schon vor dem Turnier ausgesprochen haben, weil wir sehen, wie wir arbeiten.“ Der Vertrag des Nachfolgers von Stefan Kuntz, dessen Assistent er zuvor von 2016 bis 2021 gewesen ist (in dieser Zeit gab es zwei Titel und ein EM-Finale), wurde bereits vor der EM bis 2025 verlängert.

Di Salvo: England „mindestens eine Klasse besser“

Di Salvo hatte ebenso wie seine Spieler erkannt, dass Deutschland dem englischen B-Team deutlich unterlegen war. „Heute war England mindestens eine Klasse besser als wir“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz. Man habe „Glück gehabt, nicht das dritte oder vierte Tor zu kassieren“. Die eigenen Chancen wurden wie im gesamten Turnierverlauf erneut kläglich vergeben. Tom Krauß erklärte: „Es ist schon ein Qualitätsunterschied heute gewesen, das hat man brutal gesehen.“

Mit Material von dpa