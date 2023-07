Häkel-Koala „Waru“ auf dem Weg zum heimlichen WM-Star

Wyong. Wohin die DFB-Frauen während der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland auch gehen, einer ist immer mit dabei: der gehäkelte Koalabär „Waru“. Sogar als Klara Bühl und Sara Doorsoun am Mittwochmittag ins Medienzentrum in Wyong reingelaufen kommen, hält letztere das Maskottchen in den Händen.

Zwar findet die 31-Jährige keinen geeigneten Platz um „Waru“ sichtbar für alle zu positionieren. Dennoch sind alle Augen auf den Koala gerichtet, den Bayern-Stürmerin Klara Bühl in fünf bis sechs Stunden gehäkelt hatte. Anschließend ist auch noch Zeit für ein gemeinsames Interview. „Es kommen sehr, sehr viele Anfragen über meinen Insta-Account. Und ich beantworte die auch sehr gerne, weil dann Bilder zurückkommen, wie viele Menschen es nach häkeln“, berichtete die 22-Jährige stolz.

Häkeln wird zum neuen Trendhobby im DFB

Ein Fan habe sogar einen Instagram-Account (world_cup_waru) für Fotos vom Maskottchen eingerichtet habe. „Waru“ bedeutet in etwa „Feuer“. Bühls Teamkollegin Lena Oberdorf sorgte für Begeisterung in den Sozialen Netzwerken, als der Koala im weißen Nationaltrikot beim 6:0 des DFB-Teams gegen Marokko auf der Bank sichtbar aus ihrer Jacke herausschaute.

„Er ist wirklich im ganzen Team unterwegs. Plötzlich sehe ich ihn irgendwo wieder. Ich finde es total schön, dass er so seinen Rundgang macht.“ Inzwischen würden auch Mitspielerinnen in ihrer Freizeit während des Turniers häkeln. „Ja, es ist altmodisch, aber entspannend“, sagte Bühl dazu. Einige Mitspielerinnen nennen sie für ihr Hobby, das sie ihn der Corona-Pandemie begonnenen hatte, auch liebevoll „Oma“.

Schlafende Popp hält „Waru“ im Arm

Möglicherweise landet „Waru“ mal irgendwann im deutschen Fußball-Museum. „Bis jetzt hat er sehr viel Glück gebracht und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Dann mal sehen, was im Nachhinein mit ihm passiert“, sagte Bühl. Seine zweite Bewährungsprobe als Talisman hat der Koala im nächsten Gruppenspiel des WM-Mitfavoriten gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney.

Wo er bis dahin nächtigen wird, ist allerdings noch nicht klar. Stürmerin Lea Schüller sagte im Gespräch mit dem RND zwar, dass „Waru“ in der Regel bei Bühl schlafe. Doch ist auf einem Foto auf Twitter zu sehen wie die im Flugzeug schlafende Alexandra Popp das Stoffstier im Arm hält. Ein bisschen Glück möchte wohl jede mal haben.

