Sammer kritisiert deutschen Fußball: „Schockiert und fassungslos“

Kostenfrei bis 06:30 Uhr lesen

Musik, Theater, Tanz

Wenn in der Plöner Innenstadt gefeiert wird, Musik an vielen Ecken erklingt, Straßenkünstler umherziehen, die Madness Brothers vor dem Schloss herumwirbeln und in und vor vielen Geschäften Lesungen, Theater und Tanz angeboten werden – dann ist wieder Kulturnacht in Plön. Freitag ist es soweit.