Wer hat seine Chance verspielt und wen hat Flick in der Hinterhand?

Persönliche Konsequenzen schloss Hansi Flick trotz des erneuten Debakels aus. „Mir macht es nach wie vor Spaß“, sagte der Bundestrainer nach dem desillusionierenden 0:2 gegen Kolumbien. „Ich habe ein Top-Trainerteam und kann die besten Spieler des Landes trainieren.“ DFB-Sportdirektor Rudi Völler sprach derweil einigen Profis, die Flick nominiert hatte, die Qualität ab und kündigte an: „Das ist zu wenig. Es wird sicher ein paar geben, die wir im September nicht mehr sehen werden.“

Das wird Völler sicher auch seinem Coach in der angekündigten Analyse der drei sieglosen Auftritte gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und die Südamerikaner in Gelsenkirchen mitteilen. Namen wollte er indes nicht nennen. Der SPORTBUZZER, das Sport-Portal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), macht deshalb den Kadercheck:

Wer hat sich aus dem EM-Zug gekegelt?

Am ehesten angesprochen fühlen dürften sich David Raum, Marius Wolf und Nico Schlotterbeck, die erneut nicht zu überzeugen wussten und um ihr EM-Ticket zittern müssen. Zudem könnte es auch für Julian Brandt, Benjamin Henrichs oder Jonas Hofmann eng werden.

Hat sich auch jemand festgespielt?

Malick Thiaw feierte in Polen ein starkes Nationalmannschaftsdebüt und gehörte auch gegen Kolumbien noch zu den Besseren. Der Defensiv-Allrounder der AC Mailand wird sicher noch weitere Chancen bekommen. Ansonsten spielte sich kaum jemand in den Vordergrund, einzig Jamal Musiala ließ in allen drei Juni-Partien seine Klasse zumindest immer mal wieder aufblitzen.

Dennoch wird der Bundestrainer auch an bewährten Kräften wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kai Havertz und Ilkay Gündogan nicht rütteln, sie eher noch stärken: „Ab September werden wir versuchen, ein Team von 12, 13, 14 Spielern festzuzurren“, kündigte er an.

Wen hat Flick noch in der Hinterhand?

Neben Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Beinbruch eine Rückkehr im September anstrebt, dürfen sich auch die Abwesenden Serge Gnabry oder Niklas Süle als „Gewinner“ fühlen. Auch die EM-Chancen der Oldies Thomas Müller, Marco Reus und Mats Hummels sind definitiv wieder gestiegen. Wenn sie in ihren Klubs weiterhin konstant gute Leistungen zeigen, könnte Flick die Türe noch mal öffnen, die er nie komplett verschlossen hat.

Auch nahezu alle U21-Junioren, die ab Donnerstag (18 Uhr, SAT1) bei der EM gegen Israel an den Start gehen, haben plötzlich bessere Karten denn je auf einen Platz im EM-Kader 2024. Sowohl Völler als auch Flick haben sich für das Turnier in Georgien und Rumänien angekündigt – sie werden sicher ganz genau hinschauen.