﻿Quo vadis, DFB? Warum die Lage beim Nationalteam dramatisch ist

Einen fest eingeplanten Termin konnte Hansi Flick aus seinem Kalender streichen. Eigentlich wollte der Bundestrainer in den vergangenen Tagen zum Viertelfinale der U21-EM nach Georgien reisen, um sich hoffnungsvolle Talente mit Blick auf die Heim-EM der „Großen“ im kommenden Jahr anzusehen. Doch die deutsche Elf schied erstmals in 43 Jahren ohne einen Sieg in der Vorrunde aus. Ein weiteres Alarmsignal, ein weiterer Fingerzeig auf den aktuellen Zustand beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). In nahezu allen Bereichen steckt der Verband in der Krise – ob sportlich, wirtschaftlich oder personell. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) blickt deshalb einmal auf die vielschichtigen Probleme.

DFB-Campus ist Geldfresser, Flick bestbezahlter Nationaltrainer

An diesem Dienstag sollen wieder mal Ergebnisse präsentiert werden. Diesmal geht es um die interne Revision, die zehn Arbeitsgruppen durchgeführt haben, um innerhalb des DFB nach Sparpotenzialen zu fahnden. Schließlich schleppt der weltgrößte Sportfachverband ein strukturelles Defizit von 20 Millionen Euro mit sich rum. Mit dem Campus hat er einen immensen Geldfresser, der jährlich weitere 19 Millionen Euro allein an laufenden Betriebskosten verschlingt, und einen Bundestrainer, der mit geschätzten 6 Millionen Euro Gehalt pro Jahr die Nummer eins unter den Nationalcoaches auf diesem Planeten sein soll – ein Grund, warum Flick überhaupt noch im Amt ist.

Denn natürlich ist den Entscheidungsträgern um Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler nicht entgangen, dass die sportliche Kurve nach dem Desaster bei der WM in Katar nicht wie erhofft nach oben, sondern sogar noch weiter nach unten zeigt. Nur einen Sieg holte das DFB-Team aus den fünf Länderspielen 2023: ein 2:0 gegen Peru. In der aktuellen Weltrangliste rutschte Deutschland auf Platz 15 ab, steht inzwischen konstant hinter Nationen wie der Schweiz, den USA und Marokko.

Bundestrainer Flick hat sich in Experimenten verloren

Flick ist dennoch überzeugt: „Meine Idee vom Fußball ist die richtige“, sagte er nach dem jüngsten Rückschlag, dem 0:2 gegen Kolumbien, und bekam erneut Rückendeckung von Völler. „Hansi ist ein absoluter Toptrainer, er wird das hinbekommen“, hofft der Weltmeister von 1990. Hoffnung scheint derzeit das Einzige zu sein, was bleibt.

DFB-Sportdirektor Völler nimmt Bundestrainer Flick in Schutz: „Die ärmste Sau“ Wer rettet die EM? Nach dem WM-Scheitern vermurkst der Bundestrainer auch den Aufbruch zum Heimturnier 2024. © Quelle: dpa

Die Bestandsaufnahme elf Monate vor Beginn der Heim-EM ist dramatisch: Flick hat sich in dauerhaften Experimenten verloren und seine Mannschaft damit noch weiter verunsichert. Eine Achse ist genauso wenig zu erkennen wie eine Struktur oder Hierarchie. Stammspieler gibt es kaum, stattdessen stellte jüngst urplötzlich Völler die Qualität einiger Spieler infrage, die Flick noch ein paar Tage zuvor in Schutz genommen hatte – auch kommunikativ ist der DFB in diesen Zeiten (wie schon bei der WM) maximal zweitklassig unterwegs.

All das hat dazu geführt, dass das Vertrauen der Fans und das öffentliche Interesse allgemein auf einem nicht mehr für möglich gehaltenen Tiefpunkt angekommen sind. Expertenmeinungen und repräsentative Umfragen zeigen, dass vor allem eine Ablösung von Flick gefordert wird, die bei weiteren miesen Auftritten im September gegen Japan und Frankreich tatsächlich auf die Agenda rücken könnte.

Rund um das nächste Länderspiel gegen den deutschen WM-Albtraum in Wolfsburg sollen nach RND-Informationen auch die Gespräche um eine Verlängerung des nach der EM auslaufenden Vertrags mit Hauptsponsor VW erfolgen. Grundsätzlich besteht von beiden Seiten Interesse, die Zusammenarbeit auszudehnen, allerdings soll der DFB mehr verlangen als die bisherigen 27 Millionen Euro pro Jahr. Bei VW ist man sich hingegen bewusst, dass die DFB-Elf in jüngster Vergangenheit nicht gerade attraktiver geworden ist.

In einer vierteiligen Serie widmet sich das RND den Problemen beim DFB. Mittwoch Teil zwei: Der Nachwuchs.