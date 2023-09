Ex-Bayern-Coach van Gaal reagiert auf Spekulationen um Bundestrainer-Job

Louis van Gaal hat auf Spekulationen reagiert, wonach er ein Kandidat für die Nachfolge des freigestellten Bundestrainers Hansi Flick sein könnte. „Ich fühle mich durch die Kandidatur geehrt, aber es wurde noch nie ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt“, sagte der frühere Nationaltrainer der Niederlande, der von 2009 bis 2011 den FC Bayern München gecoacht hatte, der Deutschen Presse-Agentur.

Van Gaal war unter anderem von den ehemaligen deutschen Nationalspielern Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, die unter dem 72-Jährigen in München gespielt hatten, ins Gespräch gebracht worden. Von Schweinsteiger und Lahm vorgeschlagen zu werden, sei „eine große Wertschätzung von meinen ehemaligen Spielern nach 13 Jahren“, ergänzte van Gaal, der der erste ausländische Trainer in der Geschichte der DFB-Auswahl wäre.

Flick nach Pleite gegen Japan freigestellt

Flick hatte mit der DFB-Elf am vergangenen Samstag beim 1:4 in Wolfsburg gegen Japan die dritte Niederlage in Folge kassiert und war daraufhin freigestellt worden. Zuvor hatte er bereits das erneute deutsche Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende 2022 zu verantworten gehabt. Beim 2:1-Erfolg gegen Frankreich am vergangenen Dienstag betreuten die DFB-Direktoren Rudi Völler und Hannes Wolf gemeinsam mit Ex-Profi Sandro Wagner das deutsche Team.

Der Niederländer van Gaal hatte von 2021 bis 2022 zum insgesamt dritten Mal die Nationalelf seines Heimatlandes betreut und war mit der „Elftal“ bei der Weltmeisterschaft in Katar im Viertelfinale am späteren Titelträger Argentinien gescheitert. Im vergangenen Jahr hatte van Gaal zudem eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In seiner Trainer-Karriere war er außer seinem Engagement bei den Bayern, die er 2010 zur Meisterschaft, zum DFB-Pokalsieg und ins Champions-League-Finale gegen Inter Mailand führte (0:2), unter anderem auch bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und Manchester United tätig gewesen.

Neben van Gaal gilt unter anderem Julian Nagelsmann, der nach seiner Freistellung bei den Bayern im März 2023 derzeit ohne Trainer-Job ist, beim Rekordmeister aber noch bis 2026 unter Vertrag steht, als Kandidat für die vakante Bundestrainer-Position. Auch der frühere deutsche U21-Coach Stefan Kuntz, aktuell Nationaltrainer der Türkei, wird gehandelt - ebenso wie der ehemalige DFB-Sportdirektor und Bundesliga-Trainer Matthias Sammer, der aber mehrfach angekündigt hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Erwägungen nicht mehr ins operative Geschäft eingreifen zu wollen.