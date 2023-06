Kapitän Bisseck, Torjäger Moukoko und Co.: Die DFB-Schlüsselspieler bei der U21-EM

Die deutschen U21-Fußballer starten an diesem Donnerstag (18 Uhr, Sat.1) gegen Israel in die Europameisterschaft. Die weiteren Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni, 18 Uhr) und England (28. Juni, 18 Uhr). Beim Turnier in Georgien und Rumänien geht der DFB-Nachwuchs von Trainer Antonio Di Salvo als Titelverteidiger ins Rennen. Das Minimalziel ist die Olympiaqualifikation – und die wäre mit der Finalteilnahme auf jeden Fall sicher. Diese fünf Spieler bilden die Stützen in Di Salvos Team.

Noah Atubolu (21): Der Torwart gilt als eines der größten deutschen Talente. In der vergangenen Saison war er im Trikot des SC Freiburg II bester Schlussmann der 3. Liga. In der kommenden Spielzeit tritt der Modellathlet wohl die Nachfolge von Mark Flekken als Stammkeeper in der Bundesliga an. „Er ist ein Freiburger Junge. Wir trauen ihm einiges zu“, sagt Trainer Christian Streich über Atubolu. In der Europa League und im DFB-Pokal absolvierte der Keeper bereits Profieinsätze. Athletik, Handlungsschnelligkeit und seine Qualität mit Ball am Fuß zeichnen ihn aus.

Yann Aurel Bisseck (22): Di Salvo ernannte den 1,96 Meter großen Innenverteidiger zum U21-Kapitän. Bisseck geht mit Rückenwind ins Turnier, hat sich zum Leader entwickelt und ist einer der begehrtesten Profis im deutschen Team. Ausgebildet wurde er beim 1. FC Köln, nach einigen Leihstationen landete er im vergangenen Sommer in Dänemark bei Aarhus GF. Im Team des ehemaligen Bundesliga-Coaches Uwe Rösler blühte der 22-Jährige auf – und ist nun bei Champions-League-Finalist Inter Mailand im Gespräch. „Mein Weg muss noch nicht aufhören. Ich habe Potenzial und kann noch besser werden“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seine Vita abseits des Platzes ist eindrucksvoll: Mit 16 machte der Abwehrchef bereits Abi, zudem studierte er Volkswirtschaftslehre sowie Marketing- und Medienmanagement.

Josha Vagnoman (22): Neben Kevin Schade und Youssoufa Moukoko sammelte der Stuttgarter schon Erfahrung im A-Nationalteam. Durch den Erfolg in der Relegation gegen seinen Jugendverein Hamburger SV und den damit verbundenen Bundesliga-Verbleib des VfB geht Vagnoman mit viel Selbstvertrauen ins Turnier. Auf der rechten Abwehrseite hat er mit der Erfahrung von 91 Spielen in Bundesliga und Zweiter Liga (Topwert im Kader) die Nase gegenüber Kilian Fischer (VfL Wolfsburg) vorn.

Tom Krauß (23): In der Mittelfeldzentrale ist der Ex-Schalker ein wichtiger Faktor. Krauß war beim Absteiger, an den er von RB Leipzig ausgeliehen war, einer der zuverlässigsten Profis (32 Spiele, zwei Tore). Das Leipziger Eigengewächs wird im Turnier als erfahrener Führungsspieler vor allem auf einer der zwei Halbpositionen gefragt sein. „In erster Linie bin ich Achter“, sagte Krauß im „Kicker“. Tiefe Laufwege seien seine Vorliebe, dazu schnelles Gegenpressing, „um den Ball schnellstmöglich zurückzuholen“.

Youssoufa Moukoko (18): Ohne Frage ist der Einsatz seines zweitjüngsten Spielers ein Segen für Di Salvo. Der Angreifer stand bei der WM-Blamage in Katar im Kader des A-Nationalteams. Nun will er eine erfolgreiche EM mit den DFB-Junioren spielen. Das Turnier 2021 wurde wegen Corona in zwei Teilen gespielt. Bei der Gruppenphase im Frühjahr stand der BVB-Profi im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Die Finalrunde bis zum EM-Titel verpasste er ganz. „Letztes Mal war ich verletzt. Deswegen will ich den Titel holen, aber diesmal auch etwas dazu beitragen“, sagt Moukoko. In der offensiven Dreierreihe von Di Salvo ist er in der Zentrale gesetzt.