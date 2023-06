Prüfstein Frankreich, USA-Reise, Auslosung: Der DFB-Fahrplan bis zur Heim-EM

Die WM-Saison hat für die deutsche Nationalmannschaft kein erfolgreiches Ende genommen. Nach dem glücklichen 3:3 im Jubiläums-Länderspiel gegen die Ukraine und den beiden Niederlagen in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) verabschieden sich Bundestrainer Hansi Flick und die DFB-Auswahl im Krisenmodus in die Sommerpause. In weniger als einem Jahr geht die Heim-Europameisterschaft 2024 los. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), blickt auf den Fahrplan des DFB-Teams bis zum Turnier.

Die ersten Länderspiele der EM-Saison sind im September vorgesehen. Am 9. September (20.45 Uhr, RTL) kommt es in Wolfsburg zum Wiedersehen mit Japan. Gegen die Asiaten hatten Flick und Co. bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres eine 1:2-Auftaktniederlage erlitten und damit letztlich das erneute Vorrunden-Aus eingeleitet. Am 12. September (21 Uhr) stellt sich mit Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund ein echter Prüfstein vor.

EM 2024: Auslosung im Dezember in Hamburg

Weiter geht es im Oktober mit einer Reise in die USA. In diesem Rahmen steht am 14. Oktober (21 Uhr) ein Test gegen die US-Nationalmannschaft an. Noch offen ist, ob es auch ein Duell mit Mexiko geben wird. Als möglicher Termin gilt der 18. Oktober. Ein weiterer wichtiger Termin im Hinblick auf die EM 2024 ist die Auslosung der Vorrunden-Gruppen. Diese ist für den 2. Dezember 2023 in Hamburg geplant.

Im neuen Jahr gibt es laut Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach dem 26. Bundesliga-Spieltag (ab 18. März) die letzte Abstellungsperiode für Nationalspieler vor dem EM-Start. Es ist davon auszugehen, dass der DFB für diesen Zeitraum noch einmal zwei Testpartien vereinbaren wird. Gegner, Termine und Spielorte sind bislang jedoch unklar. Nach dem Saisonende (ab 3. Juni) beginnt der Abstellungszeitraum für die EM-Endrunde. Üblicherweise gibt es unmittelbar vor dem Turnier weitere Test-Länderspiele, Details dazu wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Die deutsche Mannschaft bestreitet am 14. Juni in München das EM-Eröffnungsspiel.