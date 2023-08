Was man für die 1. Runde im DFB-Pokal wissen muss

Am Freitag beginnt die erste Runde des DFB-Pokals – und mit ihr die Saison 2023/24 auf deutschem Boden. Der Sportbuzzer erklärt, welche Spiele wann stattfinden, was die teilnehmenden Vereine kassieren und wie die Fernsehübertragungen laufen.

Wann findet die 1. Runde des DFB-Pokals statt?

Von Freitag (11. August) bis Montag (14. August) finden 30 der 32 Erstrundenpartien des diesjährigen DFB-Pokals statt. Über das lange Wochenende hinweg gibt es dabei zehn verschiedene Anstoßzeiten. Den Auftakt machen drei Spiele am Freitag um 18 Uhr, mit dabei ist u.a. Bundesligist Borussia Mönchengladbach, der auswärts bei TuS Bersenbrück ran muss. Um 20.45 Uhr kommt es dann zum Zweitliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04. Am Samstag und Sonntag folgen die Ansetzungen demselben Schema: Zwei Partien werden um 13 Uhr angepfiffen, sechs weitere um 15.30 Uhr und noch einmal drei um 18 Uhr. Am Montag werden ebenfalls um 18 Uhr drei Spiele ausgetragen, darunter das Gastspiel der TSG Hoffenheim beim VfB Lübeck. Das lange Wochenende beschließt um 20.45 Uhr das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln.

Warum spielen FC Bayern und RB Leipzig erst im September?

Weil Titelverteidiger RB Leipzig und Meister FC Bayern sich am Samstag (20.45 Uhr, live bei Sky und Sat1) um den deutschen Supercup duellieren, greifen die beiden Top-Teams erst später ins Pokalgeschehen ein. Am 26. September reisen die Münchner zum Drittligisten Preußen Münster, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Genau einen Tag später trifft RB Leipzig auswärts auf Wehen Wiesbaden. Die Vorzeichen für die Sachsen, die den Pokal 2022 und 2023 gewinnen konnten, stehen gut. Erst einmal in diesem Jahrtausend schied ein Titelverteidiger in der ersten Runde aus: Eintracht Frankfurt verlor 2018/19 gegen den SSV Ulm.

DFB-Pokal: Welche Prämien kassieren die Teilnehmer?

2023/24 sind die Ausschüttungsbeträge für die teilnehmenden Vereine so hoch wie nie zuvor. Bis zum Halbfinale sind insgesamt rund 69 Millionen Euro ausgeschrieben. Teilnehmer der ersten Hauptrunde erhalten in dieser Saison 215.600 Euro und damit gut 6000 Euro mehr als noch vor einem Jahr. In jeder weiteren Runde verdoppelt sich die Prämie. Das bedeutet: In der zweiten Runde gibt es 431.200 Euro, für das Erreichen der dritten Runde erhalten die Klubs 862.400 Euro. Viertelfinalisten bekommen 1.724.800 Euro, Halbfinalisten 3.449.600 Euro. Die Finanzzuwendungen für die beiden Finalteilnehmer sind noch offen.

Wo ist der DFB-Pokal live im TV zu sehen?

Wie schon in den Jahren zuvor laufen auch 2023/24 alle 63 Partien des DFB-Pokals live beim PayTV-Sender Sky. Doch auch im frei empfangbaren Fernsehen wird es ausgewählte Partien zu sehen geben. ARD und ZDF zeigen gemeinsam 15 der 63 Spiele, darunter auch die beiden Halbfinals und das Finale. In den ersten beiden Runden wollen die öffentlich-rechtlichen Sender jeweils zwei Partien übertragen, im Achtel- und Viertelfinale jeweils drei. Highlights der Spiele dürfen mit Zeitverzögerung auch bei DAZN (ab Mitternacht) und Sport1 (ab 6 Uhr des Folgetags) ausgestrahlt werden.

DFB-Pokal: Welche Erstrundenspiele laufen im Free-TV?

Am Freitagabend (20.45 Uhr) wird das ZDF die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 zeigen. Am Montagabend (20.45 Uhr) strahlt die ARD die Begegnung zwischen VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln aus. Zusätzlich haben die Sender auch die verspäteten Eröffnungsspiele des FC Bayern und RB Leipzigs im Programm. Das Gastspiel des Rekordmeisters bei Preußen Münster am 26. September (20.45 Uhr) läuft im ZDF, die Partie zwischen Wehen Wiesbaden und Leipzig am 27. September (20.45 Uhr) bei der ARD.

Die im Free-TV übertragenen Partien der 1. Runde in der Übersicht:

Freitag, 11.8.2023, 20.45 Uhr: Eintracht Braunschweig – Schalke 04 (Live im ZDF)

Montag, 14.8.2023, 20.45 Uhr: VfL Osnabrück – 1. FC Köln (Live in der ARD)

Dienstag, 26.9.2023, 20.45 Uhr: Preußen Münster – FC Bayern (Live im ZDF)

Mittwoch, 27.9.2023, 20.45 Uhr: Wehen Wiesbaden – RB Leipzig (Live in der ARD)

DFB-Pokal: alle Partien der ersten Runde in der Übersicht

Freitag, 11. August

Saarbrücken – Karlsruher SC (18 Uhr)

SV Sandhausen – Hannover 96 (18 Uhr)

TuS Bersenbrück – Borussia Mönchengladbach (18 Uhr)

Eintracht Braunschweig – Schalke 04 (20.45 Uhr/ZDF)

Samstag, 12. August

Carl-Zeiss Jena – Hertha BSC (13 Uhr)

TSG Balingen – VfB Stuttgart (13 Uhr)

FC Gütersloh – Holstein Kiel (15.30 Uhr)

FC Oberneuland – 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

Teutonia Ottensen – Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

Viktoria Köln – Werder Bremen (15.30 Uhr)

Atlas Delmenhorst – St. Pauli (15.30 Uhr)

TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

Arminia Bielefeld – VfL Bochum (18 Uhr)

Hallescher FC – Greuther Fürth (18 Uhr)

SV 07 Elversberg – Mainz 05 (18 Uhr)

Sonntag, 13. August

RW Essen – Hamburger SV (13 Uhr)

Rostocker FC – Heidenheim (13 Uhr)

Lok Leipzig – Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

RW Koblenz – Kaiserslautern (15.30 Uhr)

Illertissen – Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr)

Oberachern – SC Freiburg (15.30 Uhr)

Unterhaching – SC Augsburg (15.30 Uhr)

Makkabi Berlin – VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Energie Cottbus – SC Paderborn (18 Uhr)

Astoria Walldorf – Union Berlin (18 Uhr)

FSV Frankfurt – Hansa Rostock (18 Uhr)

Montag, 14. August

FC Homburg – Darmstadt 98 (18 Uhr)

Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg (18 Uhr)

VfB Lübeck – 1899 Hoffenheim (18 Uhr)

VfL Osnabrück – 1. FC Köln (20.45 Uhr/ARD)

Dienstag, 26. September

Preußen Münster – FC Bayern München (20.45 Uhr/ZDF)

Mittwoch, 27. September

Wehen Wiesbaden – RB Leipzig (20.45 Uhr/ARD)