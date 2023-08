Auch Augsburg verabschiedet sich früh – Unterbrechung überschattet SGE-Sieg

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Nach Werder Bremen und dem VfL Bochum hat sich mit dem FC Augsburg ein weiterer Bundesligist in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen unterlag beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit 0:2 (0:1) und musste knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Der Außenseiter war nach 19 Minuten durch Mathias Fetsch in Führung gegangen, in der Nachspielzeit sorgte Boipelo Mashigo für die Entscheidung (90.+4).

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:7 (0:1)

Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt hat die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Nach nur einem Sieg in der Vorbereitung kamen die Hessen mit ihrem neuen Trainer Dino Toppmöller zu einem 7:0 (1:0) beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig. Randal Kolo Muani, der weiter intensiv von Paris St. Germain umworben wird, brachte die SGE unter Mithilfe von Lok-Schlussmann Isa Dogan in Führung (37.). Mario Götze (59.), der kurz vor seinem Tor eingewechselte Omar Marmoush (66.), Junior Dina Ebimbe (86. und 90.+14) und Jessic Ngankam (89. und 90.+10) erzielten nach der Pause die weiteren Treffer der Eintracht, die am ersten Bundesliga-Spieltag am kommenden Sonntag auf Aufsteiger Darmstadt 98 trifft. Überschattet wurde die Begegnung in Leipzig von einer 15-minütigen Unterbrechung. Nachdem von einigen Lok-Anhängern wiederholt Böller in Richtung des Spielfeldes geworfen worden waren, hatte Schiedsrichter Michael Bacher diese Konsequenz gezogen.

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg 0:6 (0:2)

Nach zuletzt vier Testspielen ohne Sieg in Serie hat der VfL Wolfsburg rechtzeitig zum Pflichtspiel-Start in die Spur gefunden. Die Niedersachsen gewannen beim Oberligisten TuS Makkabi Berlin mit 6:0 (2:0) und feierten durch den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals eine gelungene Generalprobe für den Bundesliga-Start am kommenden Samstag. Der VfL empfängt dann Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Gegen Makkabi kam Wolfsburg durch einen frühen Doppelschlag zur Führung. Nach dem 1:0 durch den kurz vor Pause verletzt ausgewechselten Lukas Nmecha (8.) profitierte Jonas Wind beim zweiten Treffer von einem haarsträubenden Fehler des Gäste-Keepers Jack Krause (9.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Sommer-Zugang Tiago Tomas (54. und 89.), Yannick Gerhardt (57.) und Ridle Baku (79.) weiter.

SV Oberachern - SC Freiburg 0:2 (0:0)

Der SC Freiburg hat sich für den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals mächtig strecken müssen. Die Breisgauer, die in den vergangenen beiden Spielzeit das Endspiel und das Halbfinale erreichten, kamen gegen den SV Oberachern zu einem 2:0 (0:0) und hatten mit dem Oberligisten über weite Strecken mehr Mühe als erwartet. So wurde dem Außenseiter im ersten Durchgang zunächst ein Tor wegen Abseitsstellung nicht anerkannt (14.), dann rauschte ein Freistoß von Oberacherns Marvin Ludwig an den Pfosten des SCF-Tores (27.). Nach der Pause erlöste Nationalspieler Christian Günter sein Team dann mit einem platzierten Flachschuss (60.). Roland Sallai traf zum Endstand (77.). Zum Bundesliga-Start am kommenden Samstag muss Freiburg zur TSG Hoffenheim.

Die Ergebnisse und Torschützen der weiteren Pokalspiele vom Sonntagnachmittag

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf 1:3 (1:2): 0:1 Frisorger (3., Eigentor), 0:2 Vermeij (27.),1:2 Hoffmann (41., Eigentor), 1:3 Tzolis (90.+1)

Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 0:5 (0:3): 0:1 Boyd (19.), 0:2 Niehues (35.), 0:3 Tomiak (43.), 0:4 Redondo (66., Foulelfmeter), 0:5 Boyd (90.)