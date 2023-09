DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde live im TV und Online-Stream sehen

In wenigen Wochen richtet sich der Blick von Fußball-Deutschland auf die zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals, die am 31. Oktober sowie am 1. November ausgetragen wird. Zunächst muss bei der Auslosung am 1. Oktober (19.10 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) geklärt werden, wer gegen wen spielt. Dabei gibt es zwei Lostöpfe. Einen für die Erst- und Zweitliga-Teams, und einen für Mannschaften aus den Ligen darunter.

Nach der zweiten Hauptrunde dauert es knapp einen Monat, bis die Sieger im Achtelfinale (5. und 6. Dezember) um den Einzug ins Viertelfinale spielen. Die Runde der letzten acht Teams wird auf zwei Wochen aufgeteilt und am 30./31. Januar und am 6./7. Februar ausgetragen. Am 2. und 3. April streiten sich dann die vier übrig gebliebenen Teams um das Final-Ticket nach Berlin (25. Mai).

Wie sehe ich die DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde live im TV?

Die ARD zeigt die DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde am Sonntag, den 1. Oktober 2023, ab 19.10 Uhr live im Free-TV. Wer die Loskugeln zieht und wer moderieren wird, hat die ARD noch nicht bekanntgegeben.

Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal: Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, die ARD zeigt die Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal am Sonntag ab 19.10 Uhr parallel zur TV-Übertragung auch in der Mediathek, sowie auf der Website und in der App.

Wie verfolge ich die Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet einen Liveticker zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal an. Dort könnt ihr die Ziehung ab 19.10 Uhr verfolgen.