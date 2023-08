Sabitzer und Haller treffen bei BVB-Sieg - Last-Minute-Schock für Werder

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund 1:6 (1:3)

Angeführt von Sébastien Haller hat Borussia Dortmund seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gelöst. Der ivorische Nationalstürmer, der am abschließenden Spieltag der vergangenen Saison mit einem verschossenen Elfmeter noch zur tragischen Figur geworden war, traf beim 6:1 (3:1) des Vizemeisters beim Regionalligisten TSV Schott Mainz doppelt (22. und 35.). Die weiteren Treffer für den BVB steuerten Julian Brandt (24.), Sommer-Zugang Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) bei. Der Außenseiter hatte durch Nils Gans zwischenzeitlich verkürzt (34.), die Dortmunder mit seinem Treffer aber keinesfalls in Unruhe versetzt. Bitter für die Borussia, die zum Bundesliga-Start am kommenden Samstag den 1. FC Köln empfängt: Innenverteidiger Niklas Süle musste bereits nach 29 Minuten wegen Beschwerden im Rückenbereich verletzt ausgewechselt und durch Nico Schlotterbeck ersetzt werden.

Viktoria Köln - Werder Bremen 3:2 (0:1)

Knapp eine Woche vor der Bundesliga-Eröffnung gegen den FC Bayern hat sich Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals blamiert. Die Hanseaten verloren beim Drittligisten Viktoria Köln mit 2:3 (1:0) und verabschiedeten sich sang- und klanglos aus dem Wettbewerb. Die Partie begann für den Bundesliga-Klub denkbar schlecht. Schon nach elf Minuten sah Abwehrspieler Amos Pieper nach einer Notbremse die Rote Karte. Zwar trotzten die Hanseaten der Unterzahl und gingen durch Marvin Ducksch (43.) und Niclas Füllkrug (77., Foulelfmeter) zweimal in Führung. David Philipp glich jedoch jeweils aus (72. und 79.). In der Nachspielzeit schoss Donny Bogicevic den Außenseiter zum Sieg (90.+4).

Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen 0:8 (0:3)

Ein Jahr nach dem peinlichen Erstrunden-Aus bei der SV Elversberg hat Bayer Leverkusen die Auftakt-Hürde im DFB-Pokal dieses Mal ohne Probleme gemeistert. Mit den vier Top-Zugängen Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Jonas Hofmann und Victor Boniface in der Startelf gewann die Werkself beim Regionalligisten Teutonia Ottensen 8:0 (3:0). Nach der Führung von Edmond Tapsoba (16.) legten Boniface (42.), Florian Wirtz (45.+1), Amine Adli (59., Foulelfmeter), Jeremie Frimpong (67.), Adam Hlozek (74.), Hofmann (81.) und Robert Andrich (89.) im Hamburger Millerntor-Stadion nach. Bayer scheint somit für den Bundesliga-Start am kommenden Samstag gegen Pokalsieger RB Leipzig gerüstet.

Die Ergebnisse und Torschützen der weiteren Pokalspiele vom Samstagnachmittag

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli 0:5 (0:1): 0:1 Smith (24.), 0:2 Schobert (59., Eigentor), 0:3 Saad (68.), 0:4 Hartel (71., Foulelfmeter), 0:5 Afolayan (88.) - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote-Karte für Sari (Delmenhorst, 70.)

FC Gütersloh - Holstein Kiel 0:2 (0:0): 0:1 Fridjonsson (72.), 0:2 Fridjonsson (90.+3) - Besonderes Vorkommnis: Buckmaier (Gütersloh) schießt Foulelfmeter über das Tor (42.)

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg 1:9 (0:6): 0:1 Uzun (10.), 0:2 Uzun (14.), 0:3 Hayashi (15.), 0:4 Gürleyen (19.), 0:5 Duman (24.), 0:6 Duman (29., Foulelfmeter), 0:7 Uzun (67.), 0:8 Goller (71.), 1:8 Lambers (89.), 1:9 Handwerker (90.)