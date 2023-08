Saarbrücken wirft KSC raus, 96 scheitert vom Punkt - Gladbach mühelos

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat für die erste kleine Überraschung im DFB-Pokal der neuen Saison gesorgt. Die Saarländer warfen am Freitagabend den Zweitligisten Karlsruher SC mit einem 2:1 (0:0) aus dem Wettbewerb. Nach torloser erster Hälfte traf Tim Civeja für den FCS zum 1:0 (47.). KSC-Rückkehrer Lars Stindl glich in dieser Phase überraschend zum 1:1 aus (65.), ehe Kai Brünker mit seinem Tor zum 2:1-Endstand den Ludwigspark in der Schlussminute beben ließ. Die Gastgeber retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. Für die Gäste ist der Pokal-K.o. nach vier Punkte aus den ersten beiden Zweitliga-Partien ein erster Dämpfer.

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach 0:7 (0:4)

Borussia Mönchengladbach hat sich im DFB-Pokal keine Blöße gegeben und ist als erster Bundesligist in die zweite Runde des laufenden Wettbewerbs eingezogen. Beim Pflichtspieldebüt des neuen Gladbach-Trainers Gerardo Seoane setzte sich die Borussia am Freitag mit 7:0 (4:0) im Stadion des Zweitligisten VfL Osnabrück beim niedersächsischen Oberligisten TuS Bersenbrück durch. Neuzugang Franck Honorat (22.) und Nathan Ngoumou (27.) sorgten mit ihren Treffern früh für eine beruhigende 2:0-Führung des Favoriten. Bis zum Pausenpfiff erhöhte der neue Borussia-Angreifer Tomas Cvancara per Doppelpack noch auf 0:4 (32., 35.). Nach Wiederanpfiff besorgten erneut Honorat (56.) sowie Robin Hack (77.) und Grant-Leon Ranos (89.) die weiteren Treffer für den Erstligisten.

SV Sandhausen - Hannover 96 7:5 n. E. (3:3, 3:3)

Eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Saarbrücker Coup gegen den KSC sorgte Drittligist SV Sandhausen für die nächste Überraschung. Der Hardtwald-Klub schaltete mit 7:5 nach Elfmeterschießen (3:3, 3:3) Zweitligist Hannover 96 aus. Louis Schaub (27.) und Neuzugang Marcel Halstenberg (43.) hatten die Niedersachsen im ersten Durchgang der regulären Spielzeit mit 2:0 in Führung gebracht.

Doch wie schon in der Liga beim 1. FC Nürnberg, als ein strittiger Foulelfmeter noch zum 2:2-Ausgleich für die Franken führte, gab 96 auch im Pokal den Vorsprung aus der Hand. Der gebürtige Bad Oldesloer Rouwen Hennings (45.+4) per Foulelfmeter und Bright Arrey-Mbi per Eigentor nach einem Patzer von Hannover-Torwart Leo Weinkauf (77.) brachten den Zweitliga-Absteiger wieder in die Partie. Cedric Teuchert traf zum 3:2 für 96 (82.), doch Tim Knipping konterte mit dem 3:3. Im Elfmeterschießen schoss Max Besuschkow für Hannover über das Tor, zudem parierte SVS-Keeper Nikolai Rehnen den Schuss von Sebastian Ernst. Alle vier Sandhäuser Schützen trafen.