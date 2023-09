Erste Runde abgeschlossen: So geht es im DFB-Pokal jetzt weiter

Mit den beiden Nachholspielen des FC Bayern München bei Preußen Münster (4:0) und von Titelverteidiger RB Leipzig bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (3:2) ist die erste Runde im DFB-Pokal nun abgeschlossen. Der Rekordmeister und die Sachsen trugen ihre Erstrundenduelle erst in dieser Woche aus, weil sie am eigentlichen Pokal-Wochenende Mitte August gegeneinander den DFL-Supercup ausspielten (3:0 für Leipzig). Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt, wie es im DFB-Pokal nun weitergeht.

Wann wird die zweite Runde ausgelost?

Die Paarungen für die zweite Runde im DFB-Pokal werden an diesem Sonntag, 1. Oktober, ab 19.10 Uhr in der ARD-“Sportschau“ ausgelost. Ausgetragen werden sollen die Partien am 31. Oktober und 1. November. Wie gewohnt, befinden sich dabei die Mannschaften aus der 3. Liga und unteren Spielklassen in einem eigenen Lostopf. Diese Teams werden den Klubs aus der Bundesliga und der 2. Liga zugelost und genießen Heimrecht. In allen übrigen Begegnungen zwischen Erst- und Zweitligisten spielt die Mannschaft zuhause, die jeweils zuerst aus der Lostrommel gezogen wird.

Welche Mannschaften sind noch dabei?

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FSV Mainz 05, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Union Berlin, TSG Hoffenheim, 1. FC Köln, FC Bayern München und RB Leipzig.

2. Bundesliga: Schalke 04, Hertha BSC, FC St. Pauli, Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, Hansa Rostock und 1. FC Magdeburg.

3. Liga und Amateure: SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching und FC 08 Homburg.

Wann sind die weiteren Pokal-Termine?

Nach der für den 31. Oktober und 1. November vorgesehenen zweiten Runde soll vor dem Jahreswechsel noch das Achtelfinale stattfinden (5./6. Dezember). Im neuen Jahr folgen Viertelfinale (ab 30. Januar), Halbfinale (2./3. April) und das Endspiel, das traditionell im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird (25. Mai).