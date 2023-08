DFB-Pokal: Alle Spiele vom Sonntag im Liveticker

Einige Überraschungen gab es im DFB-Pokal schon am Freitag und am Samstag. Auch am Sonntag wollen die Underdogs nun wieder die Favoriten ärgern. Insgesamt elf Spiele stehen auch am dritten Erstrundentag auf dem Programm: Mittags (13 Uhr) startet Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim auswärts gegen den Rostocker FC in die Saison, der Hamburger SV ist bei Rot-Weiss Essen gefordert. Am Nachmittag (15.30 Uhr) sind unter anderem Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg gefordert. Am Abend (18 Uhr) greift auch Union Berlin ins Geschehen ein.

Finanziell lohnt sich die erste Runde für die 64 teilnehmenden Klubs mehr denn je: Insgesamt 69 Millionen Euro werden bis zum Halbfinale in dieser Saison im DFB-Pokal ausgeschüttet. In der ersten Runde sind es 215.600 Euro für jeden Verein und damit gut 6000 Euro mehr als in der Vorsaison. Die Antrittsprämien verdoppeln sich dann Spiel für Spiel. Die zweite Runde steigt erst Ende Oktober und Anfang November. Um den Titel geht es im Finale in Berlin nächstes Jahr am 25. Mai.

Live: Der DFB-Pokal am Sonntag

Nach dem Pokal-Sonntag stehen auch am Montag noch vier Spiele auf dem Programm. Durch ist die zweite Runde damit aber noch nicht: Weil Meister FC Bayern und Pokalsieger RB Leipzig am Samstag um den Supercup spielten (0:3), steigen die Erstrundenpartien der beiden Spitzenklubs erst Ende September. Der FCB ist am 26. September bei Preußen Münster gefordert. Leipzig spielt einen Tag später bei Wehen Wiesbaden.