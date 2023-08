Benes rettet HSV in Sieben-Tore-Krimi - Heidenheim siegt souverän

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV 3:4 (3:3, 1:1)

Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt hat sich der Hamburger SV in die zweite Runde des DFB-Pokals gekämpft. Der Zweitligist kam beim eine Klasse tiefer einsortierten Traditionsklub Rot-Weiss Essen zu einem 4:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung, gab in der von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten Partie jedoch dreimal die Führung aus der Hand und hatte mit dem Außenseiter größere Probleme als erwartet. Bakery Jatta sorgte für das 1:0 (37.) und 2:1 (54.) der Gäste, Essen glich durch Torben Müsel (42.) und Moussa Doumbouya (56.) jeweils aus. Robert Glatzel erzielte dann das vermeintliche Siegtor des HSV (66.), doch auch hier hatte RWE durch Lucas Brumme kurz vor Schluss noch eine Antwort parat (83.). In der Verlängerung erlöste Laszlo Benes die Hamburger (117.).

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim 0:8 (0:5)

Knapp eine Woche vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte ist der 1. FC Heidenheim in die zweite Runde des DFB-Pokals spaziert. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann dank der Tore von Adrian Beck (9.), Tim Kleindienst (12. und 15.), Lennard Maloney (18.), Marvin Pieringer (38. und 72.), Eren Dinkci (53.) und Stefan Schimmer (87.) mit 8:0 (5:0) beim Oberligisten Rostocker FC. Nach einer gelungen Vorbereitung mit acht Spielen ohne Niederlage kann der Bundesliga-Aufsteiger den Punktspiel-Auftakt am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg mit breiter Brust angehen.

