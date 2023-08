﻿Erster jüdischer Klub im DFB-Pokal: „Müssen mit Anfeindungen umgehen“

Doron Bruck führt TuS Makkabi Berlin im DFB-Pokal am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) gegen den VfL Wolfsburg als Kapitän auf das Feld. Vor dem Spiel des Oberligisten gegen den Bundesligisten spricht der 28-Jährige über die Besonderheit des jüdischen Vereins, das wohl einmalige Erlebnis im Pokalwettbewerb und antisemitische Vorfälle.

Herr Bruck, Makkabi Berlin ist der wohl größte Außenseiter in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Quote bei den Buchmachern liegt beispielsweise bei 1:35 für einen Heimsieg.

Für einen Sieg von uns müsste man eigentlich noch mehr bekommen. Aber komplett chancenlos sehe ich uns nicht.

Was macht Sie optimistisch?

Auf unserem Platz ist das Fußballspielen nicht leicht. Einen Tag zuvor tragen die Berlin Rebels noch ihr Heimspiel im gleichen Stadion aus. Und ein Footballspiel wird die Bodenverhältnisse weiter verschlechtern. Ich werde die Jungs auf jeden Fall anfeuern und hoffe auf ganz viel Bodenkontakt. (lacht)

Ist Bodenkontakt auch am Sonntag angesagt?

Natürlich müssen wir körperlich präsent sein – ohne dabei zu hart zu werden. Unsere Gegenspieler müssen ganz schnell die Lust am Spiel verlieren. Mein direkter Kontrahent dürfte Maximilian Arnold sein. Wir sind beide die Kapitäne und spielen beide im zentralen Mittelfeld. Da könnte es krachen, aber es muss immer fair ablaufen.

Gibt es besondere Spiele, die Sie sich im Vorfeld als Mutmacher anschauen?

Jeder weiß, was im Pokal schon alles passiert ist. Ich schaue mir gerne Überraschungen aus der Vergangenheit an. Zum Beispiel den 4:0-Sieg vom Berliner AK gegen die TSG Hoffenheim im Jahr 2012. Da hat Tim Wiese dreimal richtig gepatzt. Und die TSG hatte damals wie auch Wolfsburg heute einige Stars in der Mannschaft.

Pokal-Duell gegen Wolfsburg ist „das größte Erlebnis der Geschichte“

Wie bewerten Sie das Los Wolfsburg?

Am Anfang war ich schon noch etwas zwiegespalten. Man wünscht sich eigentlich einen Gegner wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund – oder eben ein Duell mit Hertha oder Union. Aber jetzt freuen wir uns auf Wolfsburg, das auch schon die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen konnte. Für uns ist es vom Gesamtpaket her das größte Erlebnis der Geschichte.

Makkabi ist der erste jüdische Klub im DFB-Pokal. Wie fühlt sich das an?

Das ist ein ganz besonderes Gefühl für alle in diesem Verein. Wir kicken hier in einem sehr familiären Umfeld, jeder weiß, dass wir leider mit Anfeindungen umgehen müssen. Wir leben die jüdische Religion vor, gehen aber jetzt nicht jeden Tag in die Synagoge. Wir als Verein sind zugänglich für alle, wir stehen für Offenheit und Integration und sehen uns als Botschafter des jüdischen Lebens. In unserem Kader spielen 17 verschiedene Nationen, Menschen aus Madagaskar, Brasilien, der Ukra­i­ne und wie ich aus Israel. Unser Trainer verlangt, dass alle Spieler möglichst schnell Deutsch lernen. Unsere gemeinsame Sprache ist aber der Fußball.

„In unteren Ligen kommt es häufiger zu antisemitischen Vorfällen.“ Doron Bruck

Wie oft kommt es noch zu antisemitischen Vorfällen?

Ich persönlich habe es in den letzten Jahren nur sehr selten erlebt. Wir wurden auswärts auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern immer gut empfangen. Ich denke, dass die Beleidigungen eher mit dem sinkenden Niveau zusammenhängen. In unteren Ligen kommt es häufiger zu antisemitischen Vorfällen. Bei uns gab es vor zwei Jahren den letzten großen Vorfall, als die Familie eines türkischen Spielers angegriffen worden ist. Da wurden die Eltern angefeindet, weil ihr Kind „für die Juden spielt“. Danach wurde es auch handgreiflich. Aber das ist zum Glück bis dato nicht noch einmal vorgekommen.