Schott Mainz gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Die Vorbereitung ist vorbei, ab jetzt geht’s ums Eingemachte. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Schott Mainz. Gespielt wird in der Mewa-Arena in Mainz, die normalerweise Heimatsitz von Bundesligist Mainz 05 ist. Der Grund: Die Bezirkssportanlage Mainz-Mombach, auf der Schott sonst seine Heimspiele austrägt, fasst gerade einmal 2500 Plätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen den Viertligisten ist der BVB natürlich klarer Favorit. Auf die leichte Schulter nehmen dürfen Edin Terzic und seine Mannschaft die Aufgabe aber nicht. Denn die Außenseiter sind heiß, den Vize-Meister zumindest zu ärgern. “Für uns ist das ein historisches Ereignis”, freute sich Mainz-Geschäftsführer Till Pleuger. “Ein absolutes Traumlos, eine überragende Sache für die Mannschaft, den Verein und auch für alle Mainzer Fußballfans.”

Wird das Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund im TV übertragen?

Ja, das Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund wird im TV übertragen. Das Spiel ist beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, sowohl im Einzelspiel (Sky Sport 2) als auch in der Konferenz (Sky Sport 1).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird das Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund im Free-TV übertragen?

Nein, die Rechte für die Übertragung der Partie Schott Mainz gegen Borussia Dortmund liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.

Kann ich Schott Mainz gegen Borussia Dortmund im Livestream verfolgen?

Ja, Kunden von Sky können das Pokalspiel Schott Mainz gegen Borussia Dortmund im Livestream via Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] verfolgen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für das Pokalspiel zwischen Schott Mainz und Borussia Dortmund?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Pokalspiel Schott Mainz gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige