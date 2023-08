DFB-Pokal: Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Einundsiebzig Tage nach dem verlorenen Finale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (1:3) startet die neue Saison für Eintracht Frankfurt wieder mit einem Spiel gegen ein Team aus Leipzig. Bei Regionalligist 1. FC Lokomotive gibt der neue Trainer Dino Toppmöller am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Pokalrunde sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie der SGE. Er sieht sein Team nach dem 0:0 bei der Generalprobe gegen Nottingham Forest gut gerüstet. „Wir sind etwas schleppend in die Vorbereitung reingekommen“, so Toppmöller. „Aber wenn man sieht, wie wir in den letzten beiden Spielen nochmal einen extremen Schritt nach vorne gemacht haben, können wir darauf aufbauen.“

Anders als Frankfurt hat die Saison für Lok schon angefangen. In der Regionalliga Nordost verlief der Start mit einem 2:1-Sieg gegen Altglienicke und zuletzt einer 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung gegen Meuselwitz durchwachsen. Im DFB-Pokal trat man seit der Neugründung nach Insolvenz 2004 einmal an: 2021 setzte es in der ersten Runde ein 0:3 gegen Bayer Leverkusen. Das Spiel stellt auch für die Polizei in Leipzig eine große Herausforderung dar: Die Fans von Eintracht Frankfurt verbindet eine Fanfreundschaft mit Loks Stadtrivale BSG Chemie.

Wie sehe ich das Spiel Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag um 15.30 Uhr live. Vorberichte gibt es ab 14.30 Uhr, vor Anpfiff übernimmt um 15.20 Uhr dann Kommentator Oliver Seidler.

Kann ich Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Livestream verfolgen?

Ja! Sky bietet einen Livestream für alle, die das Spiel nicht am Fernseher verfolgen können. Für alle Sky-Kunden gibt es die Option, das DFB-Pokal-Spiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt bei Sky-Go oder WOW (früher Sky Ticket) im Livestream zu verfolgen. Das geht über PC, Smartphone und Laptop.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für das Spiel Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das DFB-Pokal-Spiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das DFB-Pokal-Spiel Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 15.30 Uhr im Sportbuzzer-Ticker.