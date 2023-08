Bochum versagen die Nerven – Mainz müht sich ohne Trainer weiter

Arminia Bielefeld - VfL Bochum 6:3 (2:2; 2:1) nach Elfmeterschießen

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat den VfL Bochum frühzeitig aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Die Ostwestfalen bezwangen den Bundesligisten am Samstagabend mit 6:3 (2:1) nach Elfmeterschießen und betrieben zumindest ein wenig Wiedergutmachung bei ihren Fans. Nach dem Sturz in die Drittklassigkeit hatten die Anhänger zum Saisonbeginn eine 1:3-Pleite ihres Teams bei Dynamo Dresden verkraften müssen. Für den VfL ist die Niederlage eine Woche vor dem Punktspiel-Start am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart hingegen ein bitterer Dämpfer. Bielefeld hatte sich mit einem Doppelschlag durch Nicklas Shipnoski (25.) und Merveille Biankadi (29.) in Richtung Sieg geschossen. Takuma Asano verkürzte für den Favoriten kurz vor Pausenpfiff (45.+2), Simon Zoller (90.+1) rettete den VfL in die Verlängerung.

Im Elfmeterschießen verloren die Bochumer jedoch die Nerven. Philipp Hofmann und Kevin Stöger verschossen, alle vier Bielefelder trafen. Vor Bochum hatte mit Werder Bremen bereits ein weiterer Erstligist die Segel streichen müssen.

SV Elversberg - Mainz 05 0:1 (0:0)

Mainz 05 hat sich in die zweite Runde des DFB-Pokals gemüht. Die Rheinhessen, die ohne ihren an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten und ohnehin gesperrten Trainer Bo Svensson auskommen mussten, gewannen beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer besorgte Ludovic Ajorque, der in der 73. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und seinem Team somit eine erfolgreiche Generalprobe für den Bundesliga-Start am kommenden Sonntag bei Union Berlin bescherte. Elversberg musste ab der 83. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Manuel Feil sah Gelb-Rot. Dennoch hätte es fast zum Ausgleich gereicht. Aber Paul Stock verfehlt kurz vor Abpfiff das leere Tor (89.).

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1)

Nach dem Erstrunden-Aus in den vergangenen Spielzeiten hat die SpVgg Greuther Fürth die Auftakthürde im DFB-Pokal dieses Mal genommen. Der Zweitligist siegte beim eine Klasse tiefer einsortierten Halleschen FC mit 1:0 (1:0). Armindo Sieb brachte die Franken, die mit einem Sieg gegen den SC Paderborn und einer Niederlage bei Holstein Kiel in die Punktspiel-Saison gestartet waren, nach 18 Minuten in Führung. Die Platzherren erschwerten sich eine mögliche Aufholjagd anschließend selbst: Erich Berko sah nach einem harten Einsteigen unmittelbar vor der Pause die Rote Karte (45.+2).