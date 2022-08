Ein Heimrechttausch ist ausgeschlossen, so will es der DFB im Pokal. Und macht nun nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ doch eine Ausnahme. RB Leipzig wird gegen Teutonia Ottensen im eigenen Stadion spielen. Warum dem Verband keine andere Wahl blieb.

Dessau. Nun also doch in Leipzig. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht eine Ausnahme von den eigenen Regeln und genehmigt eine Austragung der DFB-Pokalpartie zwischen dem FC Teutonia 05 Ottensen und Titelverteidiger RB in der Red-Bull-Arena. Das haben Recherchen der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am Dienstag ergeben. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung demnach im Laufe des Mittwochs. Nötig wird diese Einzelfallentscheidung, weil Unbekannte am Wochenende einen Anschlag auf den Rasen des Paul-Greifzu-Stadions in Dessau verübt hatten. Dort sollte die für kommenden Dienstag (20.45 Uhr) angesetzte Partie ursprünglich ausgetragen werden.

Teutonia-Odyssee endet in Leipzig