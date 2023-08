DFB-Pokal: So läuft die Auslosung für die 2. Runde

Die 1. Runde im DFB-Pokal hatte bereits einige Überraschungen zu bieten. So musste sich Werder Bremen zum wiederholten Mal direkt aus dem traditionsreichen Wettbewerb verabschieden. Die Norddeutschen unterlagen Viktoria Köln am Samstag mit 2:3. Der Regionalligist muss sich nach dem Coup gegen den Bundesligisten aber noch einige Zeit gedulden, bis er weiß, gegen wen es nun geht.

Wann findet die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal?

Hintergrund: Meister FC Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig (0:3) trafen am Samstag im Supercup aufeinander, daher wurde der Spielplan für die 1. Pokal-Runde wie schon im Vorjahr geändert. Nur 30 von 32 Partien werden am Montag beendet sein. Der FCB tritt erst am 26. September (20.45 Uhr, ZDF) bei Drittligist Preußen Münster an, Leipzig trifft am 27. September (20.45 Uhr, ARD) auswärts auf Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Das hat zur Folge, dass die Auslosung der 2. DFB-Pokal-Runde im Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag, 1. Oktober, stattfindet.

Welche Lostöpfe gibt es für die 2. Runde?

Wie schon bei der Ziehung der ersten DFB-Pokal-Runde gibt es zwei Lostöpfe. In einem befinden sich alle Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In dem anderen Topf werden alle Klubs aus den unteren Ligen sein, so etwa auch Viktoria Köln. Damit wird verhindert, dass unterklassige Teams gegeneinander spielen. Diese haben zudem sicher Heimrecht, in anderen Begegnungen spielt das erstgezogene Team zu Hause.

Wann wird die 2. Runde im DFB-Pokal gespielt?

Die Partien der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 31. Oktober und 1. November gespielt. Die Live-Spiele in ARD und ZDF werden nach der Auslosung festgelegt. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender zeigen insgesamt 15 Spiele des Wettbewerbs live.

Welche Prämien gibt es in der 2. Runde im DFB-Pokal?

Die Teilnehmer der ersten Hauptrunde durften sich über eine Prämie von 215.600 Euro freuen. Die Klubs, die es in die 2. Runde geschafft haben, erhalten 431.200 Euro.