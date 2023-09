Aufstellung fix: Bayern-Elf ohne gelernten Innenverteidiger – Kane auf der Bank

Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) steht für den FC Bayern das erste Spiel der diesjährigen DFB-Pokal-Saison bei Preußen Münster an. Die Erstrundenpartie findet erst zu diesem späten Zeitpunkt statt, da die Bayern am eigentlich dafür vorgesehenen Termin Anfang August im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) antraten. Auch mit einigen Wochen Verspätung ändert sich nichts an der klaren Favoritenrolle auf Seiten der Münchner, die massive Probleme auf der Innenverteidiger-Position haben

So fehlen den Bayern mit Matthjis de Ligt (Schlag aufs Knie), Min-jae Kim (Schlag auf Oberschenkel), Dayot Upamecano (Adduktorenprobleme), wie zuvor vom Sportbuzzer berichtet, drei Innenverteidiger. Somit musste Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor der Partie massiv improvisieren. Nicht ein gelernter Innenverteidiger steht in der FCB-Startelf. Gut möglich, dass die beiden defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Konrad Laimer eine Position nach hinten in die Verteidigung rücken.

Müller fehlt verletzt, Kane auf der Bank

Auch in der Offensive gibt es Überraschungen: Mathys Tel stürmt nach seinen zuletzt beeindruckenden Joker-Einsätzen von Anfang an – an der Seite von Eric Maxim Choupo-Moting. Superstar Harry Kane sitzt wie Leroy Sané zunächst auf der Bank. Thomas Müller fehlt wegen einer Adduktorenzerrung.

So spielt der FC Bayern: Peretz - Mazraoui, Kimmich, Laimer, Davies - Goretzka, Musiala - Gnabry, Coman – Tel, Choupo-Moting

Auch wenn Münster-Trainer Sascha Hildmann von den klaren Verhältnissen weiß, hofft er auf eine Sensation. „Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt, aber natürlich gibt es Wunder immer wieder. Im Fußball ist alles möglich“, sagte Hildmann mit einem Lächeln am Montag. Dabei fordert er von seiner Mannschaft nicht nur einen engagierten Auftritt in der Defensive: „Ich will schon, dass wir mutig sind, dass wir Eins-Gegen-Eins-Situationen suchen, wenn wir den Ball mal geklaut haben“, sagte er vor dem Erstrundenspiel. „Wir wollen uns ganz, ganz teuer verkaufen.“ Der Münsteraner Torwart Johannes Schenk steht dabei besonders im Fokus, weil er eigentlich bei den Bayern unter Vertrag steht und nur an Preußen ausgeliehen ist.

So spielt Preußen Münster: Schenk - Hahn, Kok, Koulis, Lorenz, Ter Horst, Bazzoli, Kyerewaa, Mrowca, Böckle, Batmaz