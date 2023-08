FC Homburg - SV Darmstadt 3:0 (1:0)

Große Sensation im kleinen Saarland. Viertligist FC Homburg hat Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt hochkant aus dem DFB-Pokal gekickt. Der Klub aus der Regionalliga Südwest schlug die Lilien dank Toren von Markus Mendler (10.), Michael Heilig (49.) und Phil Harres (81.) überraschend und deutlich mit 3:0 (1:0) und sorgte damit nicht nur für riesigen Jubel in Homburg sondern auch dafür, dass Darmstadt in dieser Woche mit Tristesse statt mit nachhallender Aufstiegseuphorie in die Bundesliga-Saison startet. Zu allem Überfluss verschoss SVD-Profi Filip Stojilkovic (88.) auch noch kurz vor Ende einen Elfmeter.

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim 1:4 (1:1)

Die TSG Hoffenheim hat einen Fehlstart in die neue Spielzeit abgewendet und einen Rückstand beim Drittligisten VfB Lübeck noch in einen 4:1 (1:1)-Sieg verwandelt. Der Außenseiter aus Schleswig-Holstein war dank eines Elfmeters durch Tarik Gözüsirin (34.) zunächst in Führung gegangen, doch Andrej Kramaric gelang noch vor dem Seitenwechsel (42.) der Ausgleich für den Bundesligisten. Nach Wiederanpfiff war es erneut der Kroate, der den Spielstand mit dem zweiten Strafstoß der Partie zugunsten der Kraichgauer drehte und den Weg in die zweite Pokalrunde ebnete. Die Sommer-Zugänge Marius Bülter (69.) und Julian Justvan (76.) erhöhten im Verlauf des Spiels (70.) noch auf ein standesgemäßes 4:1.

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg 1:2 (0:1)

Der 1. FC Magdeburg hat die knifflige Erstrundenaufgabe bei Jahn Regensburg erfolgreich gemeistert. Der Zweitligist setzte sich beim Absteiger in die 3. Liga mit 2:1 (1:0) durch und nimmt an der zweiten Runde des DFB-Pokals teil. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt gingen durch Luca Schuler (16.) früh in Führung und bauten diese Mitte der zweiten Hälfte durch Jean Huonet (59.) aus. Dominik Kother gelang nur noch der wirkungslose Anschlusstreffer (63.) für die Regensburger.