Union feiert erfolgreichen Pflichtspiel-Start

FC-Astoria Walldorf - Union Berlin 0:4 (0:3)

Union Berlin hat sich zum Auftakt des DFB-Pokals keine Blöße gegeben. Die Köpenicker, die in dieser Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte an der Champions League teilnehmen, kamen beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf zu einem ungefährdeten 4:0 (3:0). Robin Knoche brachte den Hauptstadtklub nach knapp einer halben Stunde in Führung (29.), Sheraldo Becker (38.) und Diogo Leite (41.) legten noch vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang stellte Janik Haberer den Endstand her (80.). Zum Bundesliga-Start trifft Union am kommenden Sonntag auf Mainz 05.

Die Ergebnisse und Torschützen der weiteren Pokalspiele vom Sonntagabend

FSV Frankfurt - Hansa Rostock x:x (1:0): McLemore (29.), 1:1 Güler (84.) - Hinweis: Das Spiel befindet sich im Elfmeterschießen

Energie Cottbus - SC Paderborn 0:7 (0:3): Pelivan (3., Eigentor), Musliu (11.), 0:3 Biblija (20.), 0:4 Biblija (51.), 0:5 Muslija (64.), 0:6 Klaas (83.), Hansen (85.)