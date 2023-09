Warum der FC Bayern und RB Leipzig erst jetzt in den DFB-Pokal starten

Wenn am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) die Partie zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München angepfiffen wird, endet eine 43-tägige Wartezeit. Mitte August duellierten sich der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln (1:3 nach Verlängerung) im bis dato letzten Erstrundenspiel dieser DFB-Pokal-Saison. Jetzt, in der letzten September-Woche, schließen die beiden Bundesliga-Topteams FC Bayern und RB Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD und Sky beim SV Wehen Wiesbaden) die erste Hauptrunde ab. Doch warum so spät?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB ohne Chance auf anderen Termin für FC Bayern und RB Leipzig

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Weil der DFB als Ausrichter des nationalen Pokalwettbewerbs keine andere Chance hatte, die Spiele der beiden Bundesliga-Schwergewichte zu terminieren. Der FC Bayern als deutscher Meister und RB Leipzig als DFB-Pokalsieger waren an dem Wochenende, an dem alle anderen Teams zum Pokalauftakt antraten, in anderer Mission unterwegs – nämlich im DFL-Supercup.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser wird seit dem vergangenen Jahr stets am ersten Pokalwochenendes ausgetragen. Beim Debüt von FCB-Supertransfer Harry Kane setzte sich RB in dieser Spielzeit überraschend deutlich mit 3:0 in München durch. Schon in der Saison zuvor waren die Bayern und die Sachsen wegen der gleichen Konstellation die Pokal-Nachzügler. Allerdings lag damals zwischen dem Supercup und den Nachholspielen weniger als ein Monat.

DFB-Pokalspiele von Bayern und Leipzig sind live im Free-TV zu sehen

Immerhin lösten sowohl die Bayern (5:0 gegen Viktoria Köln) und Leipzig (8:0 gegen Teutonia Ottensen) ihre Pokal-Aufgaben vor einem Jahr souverän. Und in dieser Saison? Mit Werder Bremen, dem VfL Bochum, FC Augsburg und Darmstadt 98 sind bereits vier Erstligisten an ihrer Auftakthürde gescheitert – und für den FCB und RB dürften diesmal keine Spaziergänge bevorstehen. Der Meister spielt beim Drittligisten aus Münster, der Titelverteidiger muss beim Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden antreten.

Die terminliche Zerstückelung der ersten Pokalrunde hat für die TV-Zuschauer immerhin etwas Positives: Die letzten beiden Spiele werden wegen ihrer exponierten Stellung auch im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt das Bayern-Spiel, die ARD einen Tag später RB. Bei der ARD läuft am kommenden Sonntag (19.10 Uhr) dann auch die Auslosung zur zweiten Runde. Diese geht dann innerhalb von zwei Tagen (31. Oktober und 1. November) über die Bühne – gänzlich ohne Sonderlocke für Meister und Pokal-Titelverteidiger.