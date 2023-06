Nach verpatzten Länderspielen: DFB-Boss Neuendorf plant keinen Krisengipfel zu Flick

Bei der Frage nach der Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick plant DFB-Präsident Bernd Neuendorf keinen Krisengipfel der nach der verpatzten WM gegründeten Task Force. „Ich glaube, dass die Erfahrung unseres Sportdirektors Rudi Völler helfen wird. Aber gehen Sie davon aus, dass ich hierzu mit ihm, mit Hans-Joachim Watzke (DFB-Vizepräsident, Anm. d. Red.) und den Gremien des DFB in einem permanenten Austausch bin“, sagte Neuendorf der Bild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Völler hatte Flick nach dem 0:2 gegen Kolumbien und dem nächsten Rückschlag auf dem Weg zur Heim-EM am Dienstagabend in Schutz genommen. Schon vor der Partie gegen die Südamerikaner hatte Völler dem Nachfolger von Weltmeister-Coach Joachim Löw auch für den Fall einer Niederlage das Vertrauen ausgesprochen. Und auch Neuendorf plant nach einem Telefonat mit Flick offenbar weiter mit dem früheren Bayern-Erfolgscoach. „Er selbst, aber auch die Spieler, sind sehr selbstkritisch. Der Bundestrainer hat mir versichert, dass wir im September eine Mannschaft sehen werden, die anders auftritt als zuletzt“, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes.

Neuendorf stellte aber heraus, dass über allem „die Notwendigkeit von sportlichem Erfolg“ stehe. „Wir haben uns alle erfolgreichere Länderspiele seit der WM gewünscht. Wir sind daher nach dem gestrigen Spiel sehr enttäuscht und frustriert“, sagte Neuendorf. Vor der Niederlage gegen Kolumbien hatte das Nationalteam in den vergangenen Tagen mit 0:1 in Polen verloren und im 1000. Länderspiel der DFB-Historie gegen die Ukraine nur ein 3:3 erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 58 Jahre alte Flick, der unter seinem Vorgänger Löw von 2006 bis 2014 als Assistent fungiert und damit auch beim WM-Titelgewinn 2014 in Brasilien dem Trainerstab angehört hatte, übernahm die DFB-Auswahl nach dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft im Jahr 2021. Bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende 2022 schied die deutsche Elf wie schon vier Jahre zuvor in Russland unter Löw bereits nach der Vorrunde aus. Als Chefcoach des FC Bayern gewann Flick jedoch von November 2019 bis Sommer 2021 insgesamt sieben große Titel - darunter 2020 auch die Champions League.