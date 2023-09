Langfristige Flick-Nachfolge? Völler wird deutlich

Einen Tag nach der Entlassung von Hansi Flick und einen Tag vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (21 Uhr/ARD), hat sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der im Spiel gegen die Franzosen zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie stehen wird über ein mögliches langfristiges Engagement als DFB-Teamchef geäußert.

„Das ist für mich morgen eine einmalige Sache, da fühle ich mich natürlich auch in der Pflicht, in so einer Konstellation jetzt, dass ich da bei so einem Spiel aushelfe“, sagte der 63-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag und ergänzte mit Blick auf den neuen Bundestrainer: „Mein Ziel wird weiterhin sein, egal wer es dann sein wird, ihn dann genauso zu unterstützen, wie es bei Hansi Flick war, aber natürlich mit besseren Resultaten.“

Es sei nun seine „Hauptaufgabe“, einen Nachfolger für Flick zu finden, betonte Völler, der bereits zwischen 2000 und 2004 als Teamchef für das DFB-Team verantwortlich zeichnete. Zentral werde mit Blick auf die anstehende Heim-EM sein, „eine gewisse Euphorie zu erzeugen“, so Völler. „Natürlich geht das nur mit Ergebnissen, aber auch mit einer neuen Person ist das absolut möglich.“

Nach seinem Amtsantritt im August 2021 als Nachfolger von Joachim Löw lief es für Flick zunächst sehr gut – acht Siege aus acht Spielen konnten sich sehen lassen. Anschließend wurde es allerdings immer holpriger: Vorläufiger Tiefpunkt war schließlich die ernüchternde WM mit dem Vorrundenaus in Katar, in deren Folge es trotz eines alles andere als schwach besetzten Kaders weiter bergab ging. Nach dem 1:4-Debakel gegen Japan sahen sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Co. schließlich zum Handeln gezwungen.