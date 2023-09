Süle-Baby geboren: Verteidiger gegen Frankreich im DFB-Kader

Eine Option mehr für Interims-Teamchef Rudi Völler. Abwehrspieler Niklas Süle wird nach der Geburt seines zweiten Kindes am Dienstagabend zum Kader der Nationalmannschaft gehören. Nach Sportbuzzer-Informationen ist das Baby des BVB-Profis am Dienstag in Dortmund zur Welt gekommen. Kind und Mutter sind wohlauf.

Süle war am Montag wegen der anstehenden Geburt schon vor dem Team nach Dortmund gereist, stieß nun aber bereits wieder zur Mannschat dazu und ist damit auch wieder eine Alternative für die Startelf. Im Spiel gegen Japan am Samstag hatte der 28-Jährige von Beginn an gespielt.

Im Dortmunder Signal-Iduna-Park steht am Abend (21.00 Uhr/ARD) das erste Spiel nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick an. Der 58-Jährige wurde am Sonntag nach der 1:4-Niederlage gegen Japan freigestellt.