Völler über Watzkes Reform-Kritik: „War in einer feucht-fröhlichen Runde“

Chaostage beim DFB: Angesichts der 1:4-Niederlage gegen Japan und der anschließenden Demission von Bundestrainer Hansi Flick ist die Debatte um die geplante Nachwuchsreform in den vergangenen 48 Stunden in den Hintergrund geraten. Dabei hatte DFB-Vize Hans-Joachim Watzke erst vor wenigen Tagen mit harschen Worten über die Pläne aus dem eigenen Haus gesprochen, die den deutschen Fußball langfristig wieder konkurrenzfähig machen sollen - und damit nicht nur DFB-Präsident Bernd Neuendorf irritiert. Pikant: Mit Hannes Wolf leitet nach dem Flick-Aus nun einer der Architekten der Reform das Training an der Seite von Interims-Teamchef Rudi Völler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der war auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Frankreich am Dienstagabend (21 Uhr, ARD) sichtlich bemüht, diesem Konflikt nicht zu viel Raum zu geben. Zwischen Watzke und Wolf gebe es kein böses Blut. „Alles halb so wild“, sagte Völler, der 19 Jahre nach seinem Aus als Teamchef für ein Spiel auf die Trainerbank zurückkehrt. „Das er sicherlich in einer feucht-fröhlichen Runde ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist, das hat er mittlerweile zugegeben. Und das passiert halt mal, das ist mir auch schon zigmal passiert. Es ist alles nicht so schlimm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Alles kein Problem.“

„Demnächst dann ohne Ball“: Watzke überrascht mit polemischer Kritik

Watzke hatte bei einem Unternehmertreffen in Essen im lockeren Plauderton dem Langzeit-Projekt einen Imageschaden verpasst. Und dem neuen DFB-Direktor Hannes Wolf das Werben um Unterstützung für das umstrittene Programm erschwert. „Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft“, hatte der BVB-Boss unter anderem erklärt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Flick hatte sich auf seiner letzten Pressekonferenz kritisch über Watzkes Worte geäußert. „Wir diskutieren über Konzepte, über Kinderfußball, über das, was in der Ausbildung passiert. Ich habe gesagt, wir müssen mal aufwachen“, sagte der nunmehr ehemalige Bundestrainer. „Wenn man sieht, wie beispielsweise Japan sich akribisch zu dieser Mannschaft entwickelt hat, da ist jeder einzelne Spieler gut ausgebildet. Wir brauchen in Deutschland wieder mehr Dribbler, mehr Sanés, mehr Musialas, mehr Wirtz‘. Da müssen wir schleunigst schnell anfangen und sollten nicht immer alles zerreden, was wir an Ideen haben.“

Hannes Wolf kämpft gegen Bedenken an - Kritik von Ex-Profis

Wolf kämpft seit seiner Ernennung zum Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung Ende August unermüdlich und eloquent gegen Widerstände und Bedenken an. Dabei war die Reform vom DFB-Bundesjugendtag bereits 2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase einstimmig verabschiedet worden. „Wir sollten daher unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag. Ein Zurück oder eine eilige Reform der Reform, wie sie Watzke kurzerhand ankündigte, wird es nicht geben.

Vor allem ein Punkt ist Anlass für Kritik von vielen Fußball-Größen, aber auch für Bedenken zahlreicher Väter und Mütter: Ab der Saison 2024/25 sollen in den Altersklassen U6 bis U11 neue Spielformen verbindlich werden, die kleinere Mannschaftsgrößen auf kleineren Spielfeldern vorsehen und die bisherigen Wettbewerbsangebote als feste Formate ablösen. Keine Ergebnisse plus keine Tabellen gleich kein Leistungsgedanke. Diese Rechnung stellt zumindest Ex-Europameister Thomas Helmer auf, für den die Reform „grotesk“ ist. Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hält den Schritt ebenfalls für falsch: „Für mich: Ohne Ergebnis kein Erlebnis.“