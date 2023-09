Zoff um USA-Reise: Völler verteidigt Trip und will Lösung mit BVB finden

Als Rudi Völler seinen Dienst als neuer Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Februar antrat und sich mit den ersten Themen beschäftigte, wunderte er sich über eine Entscheidung, die vor seiner Zeit getroffen worden war: Im Oktober – also mitten in der Saison – fliegt die Nationalmannschaft für zehn Tage in die USA und testet dort gegen zwei Gastgeber der WM 2026, die Vereinigten Staaten (14.10., 21 Uhr in Hartford) und Mexiko (18.10., 2 Uhr in Philadelphia).

„Mein erster Reflex war: Warum machen wir diese Reise? Da bin ich ganz ehrlich“, gibt Völler im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu. „Doch inzwischen sage ich auch: Sie ist gut.“ Seine Begründung: „Wir müssen über den Tellerrand schauen, die Welt hört doch nach der EM in Deutschland nicht auf, sich zu drehen. Es geht darum, sich international zu zeigen.“

Kehl kritisiert Ansetzung von Bremen-Spiel

Zum einen sind es vermarktungstechnische und organisatorische Gründe mit Blick auf die nächste Endrunde. Zum anderen will der Sportdirektor nicht gelten lassen, dass die Belastung durch diesen Trip zu hoch sein könnte, wie Kritiker monieren. Völler: „Wir können doch nicht einerseits immer sagen, dass die Spieler zu verweichlicht sind und ihnen alles abgenommen wird, und ihnen andererseits nicht zumuten, eine Reise in die USA zu machen.“ Zumal man darauf pochte, an der näher gelegenen Ost- statt an der Westküste zu spielen.

Völler erzählt dazu passend ein Beispiel aus seiner Zeit in Leverkusen: „Da hatten wir Arturo Vidal. Der kam manchmal am Samstagmorgen aus Chile zurück, alle anderen waren schön im Trainingslager, haben sich dreimal massieren lassen. Aber Arturo hat sofort gespielt und war oft der beste Mann auf dem Platz. Diese Einstellung brauchen wir. Und sagen wir doch, wie es ist: Wenn wir zuletzt dreimal gewonnen hätten, würde sich kein Mensch über diese USA-Reise aufregen.“

Damit wiederum liegt der 63-Jährige falsch, denn innerhalb der Liga zeigten sich viele Klubs schon früh wenig begeistert vom Trip nach Übersee – vor allem Borussia Dortmund. Der BVB muss nur einen Tag nach der Rückkehr aus der USA in der Bundesliga gegen Werder Bremen antreten. „Wir haben das Thema mehrmals mit Rudi Völler und mit den Fernsehanstalten besprochen“, monierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich bei Sky. „Diese Ansetzung ist für uns äußerst unglücklich.“

BVB stellt derzeit meiste deutsche Nationalspieler

Zumal der Vizemeister inzwischen nicht nur einige deutsche Nationalspieler stellt, sondern sogar die meisten aller Klubs. Im aktuellen Kader von Hansi Flick für die Länderspiele an diesem Samstag gegen Japan (20.45 Uhr, RTL) und am nächsten Dienstag gegen Frankreich (21 Uhr, ARD) sind Niklas Süle, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Emre Can und Niclas Füllkrug nominiert. Allerdings reist der Neu-Dortmunder an diesem Donnerstag aufgrund von Oberschenkelproblemen bereits wieder von der DFB-Auswahl ab. „Wir wollen kein Risiko eingehen, auch aus Respekt gegenüber dem Verein“, begründete der Bundestrainer die Entscheidung.

Sicherlich dürfte die aktuell angespannte Situation zwischen DFB und BVB auch eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben. Füllkrug wird sicher heiß sein, am 20.Oktober für den BVB aufzulaufen, wenn es gegen seinen Ex-Klub Bremen geht. Völler verspricht im Gespräch mit dem Sportbuzzer: „Ich bin mit Sebastian Kehl darüber im Austausch und versuche nun zu vermitteln, um eine andere Lösung zu finden.“

Wie diese aussehen könnte, ist allerdings offen. Da eine Spielverlegung nach Sportbuzzer-Informationen ausgeschlossen ist, könnten möglicherweise die BVB-Nationalspieler im zweiten Spiel gegen Mexiko geschont werden und früher die Rückreise nach Deutschland antreten.