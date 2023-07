Baumgart fordert fairen Umgang mit DFB-Stars - Plädoyer für Kroos und Müller

Die jüngsten WM-Resultate der deutschen Nationalmannschaft waren enttäuschend. Sowohl 2018 in Russland als auch 2022 in Katar war bereits in der Vorrunde Schluss. Köln-Trainer Steffen Baumgart glaubt mit Blick auf die anstehende Heim-Europameisterschaft 2024 dennoch an die Qualitäten des DFB-Teams, fordert jedoch einen faireren Umgang mit den Auswahlspielern. „Wir sorgen doch selbst für schlechte Stimmung“, kritisierte der 51-Jährige in der Bild am Sonntag: „Wir werden immer eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass wir die EM gewinnen können. Aber der Umgang mit unseren Spielern muss sich ändern. Immer nur draufhauen bringt nichts.“

Problematisch sieht Baumgart die bei Misserfolg entstehende Debatte um verdiente Stars wie Toni Kroos (Real Madrid) oder Thomas Müller (FC Bayern), die beide bei ihren Klubs auf Weltklasse-Level spielen, in der Nationalmannschaft aber zunehmend kritisiert wurden. Kroos beendete im Sommer 2021 seine DFB-Karriere. Im Anschluss an die WM in Russland hätte man „einige unsere besten Spieler vergrault“, meinte Baumgart: „Die waren plötzlich nicht mehr gut genug. Stattdessen haben wir uns eingeredet, dass wir auf junge Leute setzen müssen.“

Erfahrene Leistungsträger wie Kroos, Müller oder auch Joshua Kimmich vom FC Bayern seien aber gerade in der Entwicklung einer jungen Mannschaft wichtige Faktoren im Kader. Dies sehe man auch im Vergleich mit anderen Auswahl-Teams auf Top-Niveau. „Jede andere Nation lässt ihre 36-Jährigen Helden spielen, bis sie nicht mehr laufen können. Weil sie einfach die Besten sind“, so Baumgart: „Die Kroaten würden einen Modric auf den Platz tragen, damit er mit 38 Jahren noch für sein Land spielt, weil er ein Held ist. Und wir? Wir zerlegen unsere Jungs jedes Mal.“

Wir müssen erst mal erkennen, dass wir nicht mehr der Mittelpunkt der Welt sind. Köln-Trainer Steffen Baumgart über das DFB-Team

Und doch sei es auch an den Spielern selbst, sich auf dem Weg zum anstehenden Heim-Turnier selbstkritisch zu hinterfragen. „Wir müssen erst mal erkennen, dass wir nicht mehr der Mittelpunkt der Welt sind“, ergänzte Baumgart. Man müsse sich wieder auf bekannte Tugenden besinnen und „als Team auftreten. Das war immer unsere Stärke. Nicht Schönspielerei.“