Flick gibt zu: Experimente sind „in die Hose gegangen“

Fast apathisch blickte Bundestrainer Hansi Flick im Interview bei RTL auf die leeren Ränge der Schalker Arena. Wieder einmal hatte seine Nationalmannschaft nicht überzeugt. Nach einem 3:3 gegen die Ukraine und einem 0:1 gegen Polen folgte am Dienstagabend in Gelsenkirchen eine 0:2-Pleite gegen klar bessere Kolumbianer. Die DFB-Krise spitzt sich zu. Nach der erneuten Niederlage hat Flick nun die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert.

Für die kommenden Länderspiele im September forderte der angezählte Trainer eine „andere Leistung, auch eine andere Bereitschaft“ – und nahm sich die Südamerikaner zum Vorbild. „Die Kolumbianer waren aggressiv, sind in die Zweikämpfe reingegangen. haben den Körper reingestellt“, lobte der DFB-Coach. Seinem Team fehle „im Moment der Tick, vielleicht auch das Selbstvertrauen“, meinte Flick: „Es ist momentan so ein Kreislauf. Den müssen wir durchbrechen.“

DFB-Experimente gescheitert

Fest steht: Flicks jüngste Experimente wie zum Beispiel mit der Dreierkette sind nicht aufgegangen. „Wir wollten was ausprobieren. Das ging aber in die Hose“, fasste der Ex-Bayern-Trainer die jüngsten Versuche, das DFB-Spiel zu bereichern, zusammen und zeigte sich „enttäuscht, dass wir nicht umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben“.

Aktuell würde „viel“ gegen seine Mannschaft laufen, so Flick weiter. Auch Einzelaktionen wie die des einzigen DFB-Lichtblicks Jamal Musiala helfen aktuell nicht. „Er hat heute ein paar Situationen gezeigt, was er kann. Aber das reicht alleine nicht aus“, monierte der Coach, der im Offensivspiel „noch mehr Speed und mehr Tiefenläufe“ sehen will.

Flick glaubt an Turnaround im September

Trotz aller Kritik ist der Bundestrainer aber von einem Turnaround überzeugt. „Wir werden eine andere Mannschaft sehen. Wir werden die Mannschaft stabilisieren. Wir werden uns einspielen. Dann werden die Ergebnisse auch kommen“, sagte Flick. „Wir blicken positiv in den September, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine gute Mannschaft und gute Spieler haben.“