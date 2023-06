﻿Füllkrug über schrumpfende Fußballbegeisterung: „Diese Freude gibt es nur auf dem Platz“

Beim 3:3 gegen die Ukraine traf Niclas Füllkrug wieder einmal, erzielte sein siebtes Tor im siebten Fußball-Länderspiel und schlug erst als fünfter DFB-Akteur in der Geschichte in fünf aufeinanderfolgenden Partien zu. Neben Jamal Musiala gilt der Angreifer von Werder Bremen als einer der großen Hoffnungsträger für die Heim-EM 2024.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niclas Füllkrug, wie fühlt man sich als beliebtester deutscher Fußballer?

(lacht) Bin ich das tatsächlich? Gibt es dafür irgendwelche Umfragen? Ich nehme das ehrlicherweise gar nicht so wahr.

Es ist auch eher eine gefühlte Wahrheit. Ist es Ihnen wichtiger, gut anzukommen, als beispielsweise Torschützenkönig zu werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe das noch nie in Relation gesetzt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Tore zu schießen ist mein Job, das andere mein Charakter.

Antonio Rüdiger beleidigte einen aufdringlichen Fan als „Spasti“. Wann ist bei Ihnen eine Grenze erreicht?

Zum Beispiel, wenn ich allein mit meiner Tochter unterwegs bin. Die kann ich nicht einfach irgendwo stehen lassen und für ein Foto posieren, das versteht sie mit drei Jahren noch nicht. Und ich möchte nicht, dass sie mit drauf ist auf Fotos oder Videos. Ansonsten versuche ich eigentlich immer, jeden Wunsch zu erfüllen, der machbar ist. Zu Toni: Ich kenne Toni wirklich schon sehr lange und weiß, dass er es nicht so meinte, wie er es gesagt hat.

Sie wurden gemeinsam mit Leipzigs Christopher Nkunku Torschützenkönig. Können Sie verstehen, dass Max Eberl der Meinung ist, Nkunku habe die Kanone allein verdient, weil er weniger Spiele gemacht hat als Sie?

Es ist ja eher unüblich, dass jemand bei einem Aufsteiger genauso viele Tore schießt wie jemand, der bei einem Champions-League-Klub spielt, der einige Tore mehr auf dem Konto hat. Ich denke, das steht für sich. Von daher kann ich über diese Aussage eher lächeln.

Rudi Völler hat sich jedenfalls gefreut, dass der DFB endlich mal wieder einen Torschützenkönig stellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat für mich schon einen ganz anderen Stellenwert. Rudi ist eine deutsche Ikone. Ich habe ihn als ganz kleiner Junge bewundert und jetzt hat er mir persönlich zur Kanone gratuliert, darüber habe ich mich mindestens genauso gefreut wie über die Auszeichnung an sich. Er hat meine Position über Jahre geprägt und kann mir einiges weitergeben. Auch wenn sich der Fußball verändert hat: Es geht noch immer darum, Tore zu schießen.

Oft scheint es so, dass es interessanter ist, jemanden verlieren als gewinnen zu sehen. Niclas Füllkrug

Aktuell hat man das Gefühl, dass Länderspiele nach der Saison eher lästige Pflicht sind. Wie sehen Sie das?

Ich bin stolz, Nationalspieler zu sein, und freue mich jedes Mal, wenn Hansi Flick anruft. Ich kann das aber auch für die Mannschaft nur bestätigen. Wir haben sehr viele gierige Spieler, die alles dafür tun, um das Ruder wieder in die richtige Richtung zu reißen.

Viele Deutsche wussten in diesen Tagen gar nicht, dass Länderspiele anstehen. Eine traurige Entwicklung?

Ich kann nicht beurteilen, wie es früher war. Aber manche Dinge sind halt so, wie sie sind. Ich bin kein Freund davon, irgendeine Nähe künstlich zu erzwingen. Ich kann aber garantieren, dass ich mich über jeden Fan freue, der bei uns zum öffentlichen Training kommt und der uns unterstützt. Diejenigen, die uns kritisch sehen, versuchen wir mit Leistung zu überzeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sieht man den deutschen Fußball zu kritisch?

Ich glaube, dass es kein fußballspezifisches Thema ist, sondern allgemein in Deutschland vieles kritisch gesehen wird. Oft scheint es so, dass es interessanter ist, jemanden verlieren als gewinnen zu sehen. Dennoch glaube ich, dass wir eine tolle Heim-EM erleben und uns viele Menschen unterstützen werden.

Welche Erinnerungen haben Sie an 2006, ans Sommermärchen?

Sehr viele! Public Viewing, Autokorso, DFB-Trikot, Gesichter anmalen, Hymne mitsingen – ich war bei allem dabei. Das war richtig cool, aber es war auch eine andere Zeit.

Was meinen Sie genau?

Zum Beispiel war es damals besonders, sich irgendwo zu treffen und die Spiele mit Hunderten oder Tausenden auf einer großen Leinwand zu schauen. Mittlerweile hat fast jeder einen großen Fernseher zu Hause, du kannst die Spiele auf dem Handy in der Bahn schauen. Das verändert natürlich etwas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben vor ein paar Wochen gesagt, dass Sie sich überlegen müssen, ob Sie in Zukunft noch erfolgreicheren Fußball spielen und mehr Geld verdienen wollen – aber erst nach der Saison. Jetzt ist die Saison rum …

… und trotzdem bin ich ehrlicherweise noch nicht viel weiter. (lacht) Es hängt an vielen Faktoren, vor allem auch an Werder, mit denen die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten sind. Viel Neues gibt es nicht, trotzdem bin ich entspannt.

Fußballromantik gibt es doch auch in kleinen Teilen Deutschlands längst nicht mehr. Niclas Füllkrug

Welche Rolle spielt in Ihrer Entscheidungsfindung die EM und welche ein Transfer wie der von Naby Keita?

Am Ende ist es meine Entscheidung, dennoch werde ich natürlich auch mit Hansi Flick darüber reden, weil ich glaube, dass er ein guter Ratgeber ist. Unabhängig von meiner Situation ist der Transfer von Keita großartig, weil er zeigt, wohin wir wollen, weil er Werder noch attraktiver macht, auch für andere Spieler.

Attraktiv ist aktuell auch die Liga in Saudi-Arabien, wohin nach Cristiano Ronaldo auch Karim Benzema wechselt. Geht die Fußballromantik langsam, aber sicher komplett verloren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fußballromantik gibt es doch auch in kleinen Teilen Deutschlands, in Italien oder England längst nicht mehr. Sie insgesamt zu bewahren ist, glaube ich, schwer, auch wenn sich viele Fans das vielleicht wünschen würden. Aber nehmen wir doch mein Beispiel: Auch Werder muss zumindest über einen Verkauf nachdenken, weil einfach durch Corona Geld in der Kasse fehlt.

Die meisten Kinder tragen heute kein Trikot ihres Lieblingsklubs mehr, sondern eines von Haaland oder Mbappé – ein weiterer trauriger Trend?

Ich habe als Junge auch ein Trikot von Ronaldinho, also von Barcelona getragen. Aber ich hatte auch eines von Deutschland und von meinem Klub, klar. Wichtig finde ich, dass sie überhaupt noch ein Trikot tragen. Dass immer noch Begeisterung für den echten Sport da ist, auch wenn manche Youtuber oder ­E-Sport­ler einen guten Job machen – diese Freude zum Anfassen, diese Erlebnisse mit einer Mannschaft, die gibt es nun mal nur auf dem Platz und nicht auf dem Display.