Bundesliga-Manager attackiert Flick: Was „nicht nachvollziehbar“ ist

Union Berlin gehört zu den erfolgreichsten Bundesliga-Klubs der vergangenen Jahre. In dieser Saison spielt der Hauptstadtklub erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League – und doch hat zuletzt kein deutscher Union-Profi von Bundestrainer Hansi Flick eine DFB-Nominierung erhalten. Für Union Berlins Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert ist das ein Unding. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung hat der Erfolgsmanager den ohnehin in der Kritik stehenden Trainer Flick für dessen Personalauswahl verbal attackiert.

Kein Leistungsgedanke bei DFB-Elf?

Ruhnert sprach Flick sogar den Leistungsgedanken ab: „Ich kommuniziere in der Regel mit der Direktion Nationalmannschaft. Den direkten Austausch gibt es zwischen Urs Fischer und Hansi Flick. Sein Trainerteam sagt, sie entscheiden leistungsabhängig – ich sage: Machen sie nicht“, monierte der angefressene Union-Boss.

Was den 51-Jährigen besonders stört: Dass der Bundestrainer die beiden deutschen Union-Stars Rani Khedira (Bruder von Weltmeister Sami Khedira) und Robin Knoche zu ignorieren scheint. Khedira und Knoche gehörten im vergangenen Herbst zu einem bis zu 55 Spieler umfassenden vorläufigen WM-Kader. Für das Turnier in Katar wurden sie nicht nominiert, und auch danach nicht. „Einen Rani Khedira kontinuierlich nicht zu nominieren ist für mich nicht nachvollziehbar. Er hat über zwei Jahre hinweg national und international starke Leistungen gezeigt“, motzte Ruhnert weiter – und stellte gleichzeitig eine interessante These auf.

Ruhnert: Mit Rani Khedira hätte die WM für Deutschland anders laufen können

Wäre Khedira für die WM nominiert worden, hätte diese für das DFB-Team anders laufen können. „Meine These: So ein Spieler hätte eine 1:0-Führung gegen Japan bei der WM über die Bühne gebracht. Aber das sind nicht unsere Entscheidungen“, sagte Ruhnert. Flick scheiterte bei der WM mit der DFB-Elf auch wegen der 1:2-Auftaktpleite gegen Japan bereits in der Vorrunde.

DFB-Sportdirektor Völler nimmt Bundestrainer Flick in Schutz: „die ärmste Sau“ Wer rettet die EM? Nach dem WM-Scheitern vermurkst der Bundestrainer auch den Aufbruch zum Heim-Turnier 2024. © Quelle: dpa

Ohnehin steht Flick aktuell im Zentrum der Kritik. Ein Jahr vor Beginn der Heim-Europameisterschaft befindet sich die deutsche Mannschaft in einer tiefen Krise. Beim Länderspiel-Dreierpack zum Saisonabschluss gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) zeigte die Elf schwache Leistungen.

Union-Manager Ruhnert über DFB-Elf: Finde schon seit einiger Zeit „einiges nicht gut“

Auf eine Diskussion zur Person Flick wollte sich Ruhnert in dem Interview nicht einlassen. „Ist nicht mein Thema“, unterband der Manager, der zuletzt als möglicher Kandidat für einen DFB-Posten in der Nachwuchsförderung galt, eine mögliche ausführlichere Frage.

Eine sportlich gelungene Heim-EM im Sommer 2024 hält der Union-Macher aber weiterhin für möglich. „Ich bin wie alle enttäuscht über die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Aber ich kann da nicht entsetzt reagieren. Ich sage schon seit einiger Zeit, dass ich einiges nicht gut finde. Aber eines ist auch klar: Wir haben genügend gute Spieler, um nächstes Jahr eine erfolgreiche Heim-EM spielen zu können“, meinte Ruhnert.