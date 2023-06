Mit diesen Spielern will der Bundestrainer gegen Kolumbien siegen

Die Zeit des Experimentierens in der Nationalelf ist noch nicht vorbei. Sowohl Hansi Flick als auch Rudi Völler kündigten an, dass es auch in den nächsten Länderspielen immer wieder einige personelle Wechsel geben wird. „Das ist auch genau richtig so“, sagte der DFB-Sportdirektor. „Ich habe von vielen Leuten und Experten gelesen, dass jetzt bis zur EM immer die gleichen spielen müssen – diese Meinung kann man haben. Aber dann hätten wir vielleicht so einen tollen Jungen wie Malick Thiaw gar nicht gesehen“, so Völler weiter.

Der Verteidiger der AC Mailand hatte beim 0:1 in Polen ein starkes Debüt gegeben und dürfte auch am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr/RTL) in der Startelf stehen. Da die Partie vor heimischen Publikum nach den enttäuschenden Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und in Warschau an Bedeutung gewonnen hat (Völler: „Das ist kein Testspiel, das ist ein Quali-Spiel“) dürfte der Bundestrainer auf seine derzeit bestmögliche Elf setzen – doch wie sieht diese aus?

DFB-Team: Gündogan neben Kimmich - Musiala unverzichtbar

Als sicher gilt, dass Flick auch gegen die Kolumbianer noch mal die Dreierkette ausprobieren wird, die er bereits in den ersten beiden Spielen getestet hatte. Vor Torhüter Marc-André ter Stegen ist neben Thiaw Abwehrboss Antonio Rüdiger gesetzt, um den Platz des dritten Innenverteidigers liefern sich derzeit Thilo Kehrer, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck einen Kampf auf Augenhöhe – alle wussten aber zuletzt nicht zu überzeugen.

Auf der rechten Außenbahn hat Jonas Hofmann die Nase etwas vor Marius Wolf, auf links hat sich Robin Gosens mit seinem beherzten Auftritt in Polen zurückmeldet und wirkte deutlich reifer als David Raum, der vor allem defensiv immer wieder anfällig ist. Benjamin Henrichs wirkte ebenfalls fahrig.

Im Zentrum wird neben Kapitän Joshua Kimmich der frischgebackene Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan zurückkehren, an Jamal Musiala führt derzeit kein Weg vorbei. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Doppelspitze mit Kai Havertz und Niclas Füllkrug eine Chance bekommen wird. Offensive Alternativen sind Leroy Sané und Julian Brandt, Emre Can und Leon Goretzka stehen außerdem fürs defensive Mittelfeld parat.