DFB-Team in der Analyse: Zustand könnte kaum schlechter sein

Es gibt sie immer wieder, diese Parallelitäten und Kuriositäten im bekloppten Fußballbusiness. Vor genau 20 Jahren ließ der damalige Teamchef Rudi Völler seinem Frust über die Berichterstattung nach dem müden 0:0 auf Island freien Lauf und feuerte aus allen Rohren. Unter anderem sagte er: „Tiefpunkt, neuer Tiefpunkt, noch ein tieferer Tiefpunkt – ich kann die Sch... nicht mehr hören.“ 2023 war es erneut Völler, diesmal in seiner Funktion als DFB-Sportdirektor, der nach dem 0:2 gegen Kolumbien die eigene Mannschaft in den Senkel stellte und einigen Spielern die Qualität absprach. „Das ist zu wenig. Der eine oder andere stößt trotz aller Bemühungen an seine Grenzen. Ein paar Spieler werden wir im September nicht mehr sehen.“

Tatsächlich ist die Nationalelf nach dem Vorrunden-Aus bei den WMs 2018 und 2022 sowie der Achtelfinalpleite bei der EM 2021 an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Erstmals verlor die DFB-Elf zwei Spiele in Folge unter Hansi Flick, konnte im abgelaufenen Länderspieljahr gerade mal drei Partien gewinnen, die sportliche Entwicklung geht eher zurück als nach vorne. „Die Situation ist dramatisch“, gab Leon Goretzka zu.

Entlassung teuer, kein Nachfolger in Sicht: Flick darf (vorerst) bleiben

Trotzdem darf Flick, der inzwischen die zweitschlechteste Bilanz aller DFB-Trainer nach Erich Ribbeck aufweist, (zumindest vorerst) bleiben. Der klamme Verband hat aktuell keine finanziellen Mittel für eine teure Entlassung des Bundestrainers und außerdem derzeit keinen passenden Nachfolger. So stellte sich Völler – ob aus Überzeugung oder der Not – erneut vor den Bundestrainer und sagte: „Hansi ist die ärmste Sau!“

Die arme Sau selbst denkt ebenfalls nicht über eine vorzeitige Auflösung seines mit rund 6 Millionen Euro dotierten Vertrags nach, der noch bis nach der EM 2024 läuft. Für diese wollte man in den Juniländerspielen eigentlich ordentlich Werbung machen – mit erfrischendem und erfolgreichen Fußball, drei Siegen und volksnahen Auftritten auf und neben dem Platz. Stattdessen sind die Aussichten auf einen sportlichen Höhepunkt düsterer denn je, die Stimmung am Nullpunkt. In Gelsenkirchen gab es – wie schon in Bremen – Pfiffe, nach Warschau reisten nicht mal mehr 500 Fans mit, die TV-Einschaltquoten gehen weiter zurück. Umso mehr verwundern Flicks Aussagen, der meinte: „Ich bin mir sicher, dass die Fans uns sehen wollen.“ Und weiter: „Mein Fußball ist genau der richtige für diese Mannschaft.“

Flick hat jegliche Stabilität zerstört

Doch mit seiner personellen und taktischen Experimentiererei hat er jegliche Stabilität zerstört, 21 verschiedene Abwehrformationen in 24 Länderspielen sagen alles. Es fehlt inzwischen der allgemeine Glaube, dass Flick doch noch die Kurve bekommt und endlich die richtigen Schlüsse aus seinen Fehlern zieht.

„Ich kann versichern, dass wir im September eine andere Mannschaft sehen werden“, kündigte der DFB-Coach an. Gegen WM-Albtraum ­Japan (in Wolfsburg) und Vizeweltmeister Frankreich (in Dortmund) sind zwei weitere Pleiten allerdings alles andere als ausgeschlossen. Im Oktober steht dann die USA-Reise (mit Spielen gegen die WM-Gastgeber 2026, USA und Mexiko) an, die ebenfalls Fragen aufwirft: Warum versucht man bis zum EM-Auftakt nächsten Sommer nicht, die Heimstadien zu bespielen, die Stimmung in den Austragungsstädten mit Aktionen anzukurbeln und jettet stattdessen mitten in der Saison nach Übersee, was zudem noch kräftezehrend und teuer ist?

DFB-Sportdirektor Völler nimmt Bundestrainer Flick in Schutz: „die ärmste Sau“ Wer rettet die EM? Nach dem WM-Scheitern vermurkst der Bundestrainer auch den Aufbruch zum Heim-Turnier 2024. © Quelle: dpa

„Gewinner“ der drei Länderspiele? Alle, die nicht dabei waren

Als „Gewinner“ der desaströsen Länderspiele dürfen sich vor allem diejenigen fühlen, die nicht dabei waren, wie Kapitän Manuel Neuer, dessen Comeback im September bevorsteht, Niklas Süle, Serge Gnabry oder Karim Adeyemi. Auch die EM-Chancen der Oldies um Thomas Müller, Mats Hummels oder Marco Reus sind durch die desillusionierenden Auftritte ihrer Kollegen wieder gestiegen. Zudem reisen Völler und Flick zur am Donnerstag beginnenden U21-EM in Georgien und Rumänien – vielleicht gibt es ja dort nicht nur neue Entdeckungen, sondern auch endlich mal wieder Höhe- statt Tiefpunkte.