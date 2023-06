Getrübte Stimmung zur Unzeit: Warum dem DFB-Team sogar eine Trainer-Diskussion droht

Auf den Tag genau in einem Jahr schaut die ganze Fußballwelt nach Deutschland. Dann startet mit dem Eröffnungsspiel in München die Europameisterschaft – doch von Aufbruchstimmung oder gar Euphorie ist nichts zu spüren. Beim enttäuschenden 3:3 im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine zeigte sich erneut das Dilemma, in dem die Nationalmannschaft 365 Tage vor dem Anpfiff der Heim-EM steckt: Vielen Spielern fehlt das nötige Selbstvertrauen, anderen die Qualität. Dazu wirkt auch der Bundestrainer verunsichert, ein klarer Plan oder eine Achse sind nicht ansatzweise zu erkennen. „Das Spiel hat gerade auch die Verfassung der Mannschaft gezeigt. Man merkt, dass sie aktuell nicht mit der breiten Brust unterwegs ist, die sie eigentlich haben kann“, resümierte Hansi Flick, und gab zu, dass es wieder mal „individuelle Fehler waren, die zu den Gegentoren geführt haben.“

Tatsächlich lag er mit seiner Systemumstellung auf eine defensive Dreierkette daneben. Nico Schlotterbeck erwischte einen dramatischen Abend, bekam vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) die Note 5. Auch Matthias Ginter, Antonio Rüdiger sowie die Außenbahnspieler Marius Wolf und David Raum zeigten Stellungs- und technische Fehler ohne Ende, lieferten teilweise Slapstick-Einlagen. Flick: „Wenn man die Tore so bekommt, sieht man schon, dass es in der Abstimmung einfach nicht funktioniert hat. Daran müssen wir arbeiten.“

Wir müssen die Dinge abstellen, sonst wird es natürlich schwierig Kevin Trapp

Solche oder ähnliche Sätze sind in den vergangenen Monaten häufig gefallen – geändert hat sich seit dem WM-Debakel, dem Vorrundenaus in Katar, wenig. Auf das dürftige 2:0 gegen Peru folgte ein 2:3 gegen Belgien, bei dem die DFB-Elf in der ersten halben Stunde regelrecht vorgeführt, die Abwehr auseinandergeschraubt wurde. Gegen die Ukraine kassierte Ersatztorhüter Kevin Trapp erneut drei Gegentreffer, in den vergangenen 14 Partien stand nur zweimal die Null. „Wir müssen das in den Griff bekommen, es ist ja schon länger ein Thema. Wir haben jetzt noch ein Jahr bis zur EM, bis dahin müssen wir die Dinge abstellen – sonst wird es natürlich schwierig“, so die nominelle Nummer drei.

DFB-Team braucht Ergebnisse – sonst droht eine Trainer-Debatte um Hansi Flick

Doch nicht nur die vielen Gegentore und individuellen Fehler bereiten Sorgen, vor allem fehlen Erfolgserlebnisse, die so wichtig wären, um die Fans wieder zu begeistern. „2006 hat man vor der WM im März 1:4 in Italien verloren und es war eine wahnsinnig negative Stimmung“, erinnert sich Flick. „Trotzdem ist es dann ein Sommermärchen geworden.“ Damit liegt er zwar richtig – sich auf eine Wiederholung zu verlassen, wäre allerdings mehr als fahrlässig. In Bremen, wo es zwölf Jahre lang kein Länderspiel gegeben hatte, war die Unterstützung zu Beginn top, erst recht nach dem Führungstor durch Publikumsliebling Niclas Füllkrug. Als Flick den treffsicheren Stürmer zur Pause völlig ohne Not rausnahm, gab es ein gellendes Pfeifkonzert. Als dann auch noch das zwischenzeitliche 1:3 fiel, skandierten die Anhänger sarkastisch „Werder Bremen“. Die Einschaltquote beim Benefizkick blieb mit 4,5 Millionen hinter den Erwartungen, den anschließenden Krimi „Die Toten vom Bodensee“ verfolgten im ZDF 5,18 Millionen TV-Zuschauer.

„Wir brauchen Ergebnisse“, fordert Kapitän Joshua Kimmich nun – am besten sofort. Denn sollten auch die Tests am Freitag (20.45 Uhr, ARD) in Polen und am Montag (20.45 Uhr, RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien in die Hose gehen, könnte in Deutschland sogar noch mal eine Trainer-Debatte losgetreten werden. Und die kann der DFB ein Jahr vor dem EM-Start gar nicht gebrauchen.