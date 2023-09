Emotionaler Appell von Gosens: DFB-Team „auch beim Trainer in der Schuld“

Mit emotionalen und gewohnt offenen Worten hat Robin Gosens die sportlich kriselnde Nationalmannschaft auf die anstehenden Test-Länderspiele gegen Japan an diesem Samstag (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg und am kommenden Dienstag (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Frankreich eingeschworen. „Wir wissen genau, wie viel auf dem Spiel steht“, versicherte Gosens am Dienstag bei der Pressekonferenz des DFB.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz darauf fügte der linke Außenbahnspieler hinzu: „Ich bleibe bei meiner Aussage, dass wir unfassbare Qualität haben, verstehe aber auch jeden, der daran im Moment nicht so wirklich glaubt. An uns liegt es, das zu verändern. Wir müssen Aufbruchstimmung erzeugen und die Nation hinter uns zu bekommen. Das geht nur über Resultate und über gute Leistungen.“ Der 29-Jährige fasste energisch zusammen: „Wir müssen liefern, und das werden wir tun.“

Gosens bei Doku zurückhaltend: WM-Wunde schmerzt noch

Mit Blick auf die öffentlich zuletzt mehrfach hinterfragte Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick gab Gosens zu: „Wir stehen auch ein bisschen beim Trainer in der Schuld. Wir sind diejenigen, die Resultate erzielen müssen.“ Unter Flicks Regie war die DFB-Auswahl bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres wie 2018 in Russland unter Flicks Vorgänger Joachim Löw schon in der Vorrunde gescheitert. Zuletzt missglückte im Juni der Testspiel-Dreierpack mit den Partien gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2). Insgesamt gewann das Nationalteam nur vier der zurückliegenden 16 Länderspiele.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim WM-Debakel in Katar gehörte der in diesem Sommer von Inter Mailand zum Champions-League-Debütanten Union Berlin gewechselte Gosens nicht zum Kader. Während des Turniers war der DFB-Tross stets von Kamerateams begleitet worden. Es entstand eine vierteilige Dokumentation, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren soll und ab diesem Freitag beim kostenpflichtigen Streamingportal Amazon Prime Video abrufbar ist. Gosens weiß nach eigenen Angaben noch nicht, ob er die Sendung anschauen wird. „Auch aus persönlichen Gründen“, führte er aus. Es schmerze noch sehr, dass er die WM verpasst habe: „Darum weiß ich noch nicht, ob ich das noch einmal aufreiße.“