Bobic kritisiert DFB scharf: „Rückstand holen wir so schnell nicht auf“

Um den deutschen Männerfußball ist es aktuell nicht gut bestellt. Sieglos schied die U21-Nationalmannschaft im Juni bei der Europameisterschaft aus – kurz zuvor blamierte sich die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick bei einem Länderspiel-Dreierpack zum Saisonabschluss und ließ viele an der Tauglichkeit für die kommende Heim-EM 2024 zweifeln. Doch warum sind die Männerteams gerade so schlecht unterwegs? Für den ehemaligen Bundesliga-Manager Fredi Bobic liegt es an Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind.

„Nach dem WM-Sieg 2014 sind Fehler passiert“, mahnte der ehemalige Sportgeschäftsführer von Hertha BSC im Rahmen einer Veranstaltung von Sports Illustrated an. „Die Arbeit an den Akademien wurde vergessen. Der 2000er-Jahrgang hat die Früchte geerntet. Da war Deutschland in der Entwicklung junger Fußballspieler anderen Nationen weit voraus. Danach haben wir verpasst, ein Update zu machen.“ Ergebnis seien nun die schwachen Vorstellungen der DFB-Elf.

Dass Deutschland ein echter Knipser in der Zentrale fehlt, sei auch eine Folge der DFB-Versäumnisse in der Vergangenheit: „Man ist eingeschlafen und hat den gleichen Spielertyp produziert. Plötzlich war nur noch von ‚Falscher Neun‘ die Rede. Echte Mittelstürmer gab’s nicht mehr. Dann hast du natürlich ein Problem. Deutschland hat sich auf dem WM-Sieg 2014 ausgeruht“, kritisierte Bobic und sieht schwarz für die Zukunft: „Diesen Rückstand holen wir so schnell nicht wieder auf.“

Fredi Bobic über Felix Magath: „Da haben sich die jungen Spieler in die Hose gemacht“

Der Europameister von 1996 vermisst im Team von Bundestrainer Flick echte Typen. Zwar hätte Deutschland aktuell gute Fußballer, aber: „Das Problem ist, dass wir keine Generation an Führungsspielern haben. Spielern, die wirklich vorangehen und Verantwortung übernehmen.“ Aktuell werde es den Jugendspielern zu einfach gemacht, bemängelte Bobic, der vor seinem Hertha-Aus Anfang des Jahres als möglicher Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Geschäftsführers Oliver Bierhoff galt.

„Die Generationen verändern sich, das ist auch gut so. Aber ich erinnere mich an Hertha BSC, als Felix Magath als Trainer kam. Da haben sich die jungen Spieler in die Hose gemacht“, verriet der ehemalige Topstürmer und forderte einen Ruck, der durch das DFB-System gehen müsse. „Diese Spieler sind anders als früher. In den Akademien wird ihnen zu viel abgenommen. Sie werden viel zu sehr gepampert. Sie müssen selbstständiger werden und sollten auch Fehler machen dürfen, ohne sofort gemaßregelt zu werden.“