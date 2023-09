Bundestrainer verändert DFB-Team: Wie Flick jetzt „all-in“ geht

1002 Länderspiele hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bislang absolviert, davon waren die meisten sogenannte Testspiele. Auch die kommenden Partien an diesem Samstag in Wolfsburg gegen Japan (20.45 Uhr, RTL) und am nächsten Dienstag in Dortmund gegen Frankreich (21 Uhr, ARD) haben eigentlich reinen Freundschaftscharakter – doch „eigentlich“ ist in diesen Tagen das wohl meistgebrauchte Wort beim DFB. Und das Spiel gegen Japan das wohl meistbeachtete Testspiel der eigenen Geschichte. Es geht um nicht weniger als um die Zukunft des Bundestrainers.

DFB-Nebengeräusche: Erst Amazon, dann Havertz und Watzke

Der wollte sich – eigentlich – in Ruhe auf diese Begegnungen vorbereiten, doch es gab mal wieder Nebengeräusche ohne Ende. Zunächst ging es um die teilweise alarmierenden Szenen aus der Amazon-Doku „All or nothing“, die ein fatales Bild der Stimmung innerhalb des DFB-Kaders in Katar zeichnete. Dann sorgte der Lustlosauftritt von Kai Havertz bei der Pressekonferenz und seine Kritik an der fehlenden öffentlichen Unterstützung für Aufregung, bevor DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit seinem vernichtenden Plädoyer gegen die gerade auf den Weg gebrachte Nachwuchsreform den eigenen Leuten brutal in den Rücken fiel.

Viel Unruhe, die Flick aktuell gar nicht gebrauchen kann. „Um die Nationalelf gibt es immer viel Aufregung“, spielte der angeschossene DFB-Coach die angespannte Situation runter, ließ dann selbst noch eine Bombe platzen: „Ich habe mich entschieden, Ilkay Gündogan die Kapitänsbinde zu geben“, überraschte Flick am Freitag, „er soll mit Joshua Kimmich unser Führungsduo bilden. Davon erhoffen wir uns neue Energie.“

Umdenken bei Flick: Kimmich jetzt doch Alternative als Rechtsverteidiger

In Abwesenheit des noch immer verletzten Amtsinhabers Manuel Neuer strukturiert Flick nicht nur die Hierarchie innerhalb des Teams komplett neu, sondern kündigte auch auf dem Platz weitere Veränderungen an. So wird Kimmich nun doch eine Alternative als Rechtsverteidiger sein, gegen Japan dort auch auflaufen. „Jo hat Qualitäten auf verschiedenen Positionen, ist ein absoluter Teamplayer. Es ist unsere Aufgabe, ihn da hinzustellen, wo er uns am meisten hilft. Das kann im Oktober aber schon wieder ganz anders sein“, sagt Flick.

Ob Neuer nach seiner Rückkehr dann wieder die Nummer eins von Marc-André ter Stegen und die Binde von Gündogan übernimmt, ließ der DFB-Coach offen. „Das sind Dinge, die in der Zukunft liegen und mit denen ich mich aktuell nicht beschäftige.“ Vieles deutet aber auf ein komplettes Umdenken hin.

Lange hatte sich Flick dagegen gewehrt, alte Muster aufzubrechen und sich personell und taktisch festzulegen – nun geht er tatsächlich „all-in“, wie er es in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, aber selten – oder wenig konsequent – umgesetzt hatte.

Gündogan: „Müssen jetzt langsam damit anfangen, wieder Erfolge einzufahren“

Neuer Kapitän, neue Struktur, neue Aufstellung – und endlich wieder Siege? „Wir müssen jetzt langsam damit anfangen, wieder Erfolge einzufahren“, forderte Flicks neuer Anführer Gündogan nach nur vier Siegen aus den letzten 16 Partien und betonte: „Wir haben keine Freundschaftsspiele mehr, die heiße EM-Phase hat begonnen.“

Bereits bei der Nominierung hatte Flick für einige Überraschungen gesorgt, als er etablierte Kräfte wie Leon Goretzka, Timo Werner, Thilo Kehrer und Matthias Ginter zu Hause ließ. Spannend wird nun sein, wie die Mannschaft mit den aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen umgeht, wie sie sich in den beiden Spielen präsentiert und ob Flick danach tatsächlich am System und an der Aufstellung festhält – wenn er denn noch darf.

Denn sollten seine Maßnahmen nicht fruchten und die Mannschaft sich nicht für ihn zerreißen, dürfte Flicks Amtszeit nach gerade einmal 25 Monaten und trotz Vertrags bis nach der Heim-EM im kommenden Sommer abgelaufen sein. „Wir stehen bei Hansi Flick in der Schuld“, sagte Robin Gosens in dieser aufwühlenden Woche. Zum Glück hat er nicht angefügt: „eigentlich ...“