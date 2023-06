Flick stellt um: Startelfgarantie für Musiala und Can - kein Gündogan-Einsatz

Nach dem ernüchternden - und schmeichelhaften - Remis gegen die Ukraine am Montag wird Bundestrainer Hansi Flick am Freitag gegen Polen (20.45 Uhr/ARD) seine Startelf umstellen. Er werde „Änderungen auf einigen Positionen“ vornehmen, so die Ankündigung am Donnerstagabend auf der Pressekonferenz in Warschau. Man werde also „sicher eine andere Mannshaft sehen als am Montag“.

Erste Änderung: Jamal Musiala, der neben Flick auf dem Podium saß, „wird natürlich anfangen“. Die zweite Startelfgarantie sprach der DFB-Coach für Emre Can aus: „Er hat gut trainiert. Er tut der Mannschaft gut“, so das Lob für den BVB-Profi.

Noch keine Option ist Ilkay Gündogan, der nach dem Triumph in der Champions League mit Manchester City verspätet zum Team gestoßen ist. „Ilkay wird noch nicht zur Verfügung stehen“, so Flick: „Er soll am Dienstag in seiner Heimat spielen.“ In Gündogans Geburtsstadt Gelsenkirchen findet das dritte Testspiel gegen Kolumbien (Di., 20.45 Uhr/RTL) statt.

Im Gegensatz zu dem Mittelfeldstrategen könnte Robin Gosens, der ebenfalls wegen des Endspsiels in der Königsklasse später eintraf, schon gegen Polen zum Einsatz kommen. „Robin Gosens ist etwas weiter (als Gündogan, d. Red.). Er hat schon mit uns trainiert und ist eine Option“, ließ Flick über den Außenbahnspieler von Inter Mailand wissen.

Flick über Kritik: „Lasst die Spieler außen vor“

„Wir hoffen natürlich, dass wir es besser machen als gegen die Ukraine“, meinte der Bundestrainer, der jedoch auch um Nachsicht bat und sich schützend vor seine Spieler stellte, die am Ende der Saison nicht auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit seien. Die Kritik müsse man sich zwar gefallen lassen. Es sei auch „okay, wenn sich das auf meine Person fokussiert, aber lasst die Spieler außen vor. Sie haben eine lange Saison im Kreuz und jetzt nochmal drei Spiele.“