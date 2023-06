CL-Finalisten Gündogan und Gosens bei DFB-Auswahl eingetroffen

Ilkay Gündogan und Robin Gosens sind bei der deutschen Nationalmannschaft angekommen. Der DFB veröffentlichte am Mittwochabend Eindrücke von der Ankunft der beiden Nachzügler. Diese hatten sich noch am vergangenen Samstag mit ihren Klubs Manchester City (Gündogan) und Inter Mailand (Gosens) im Champions-League-Finale (1:0 für die Citizens) gegenübergestanden.

Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag auf dem Frankfurter DFB-Campus reist der DFB-Tross nun mit dem eingetroffenen Duo nach Warschau, wo am Freitag (20.45 Uhr/ARD) im Nationalstadion der nächste EM-Test gegen Gastgeber Polen mit Weltklasse-Angreifer Robert Lewandowski ansteht. Weiterhin ausfallen wird dann der angeschlagene Stürmer Timo Werner (Sprunggelenk).

Flick hatte trotz der eklatanten Abwehrschwächen im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine in Bremen angekündigt, auch im zweiten von drei Testspielen zum Saisonende wieder das neue Spielsystem mit Dreierkette ausprobieren zu wollen. Er verlangt aber eine andere Ausführung auf dem Spielfeld. „Wir müssen kompromissloser verteidigen“, sagte der Bundestrainer. Im Tor dürfte in Warschau wieder Marc-André ter Stegen stehen, nachdem der Frankfurter Kevin Trapp in Bremen eine Chance erhalten hatte.